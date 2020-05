Garfagnana



Finiscono fuori sentiero, recuperati tre giovani escursionisti

domenica, 31 maggio 2020, 19:13

I tecnici della stazione di Querceta del Soccorso alpino e Speleologico Toscano in questi istanti stanno riaccompagnando a Pruno tre escursionisti originari di Empoli che sono finiti fuori sentiero alla base della Pania della Croce, nei pressi del Rifugio “La Fania”.



I tre ragazzi si erano basati su un itinerario consultato in rete ma negli ultimi anni molti sentieri hanno subito interruzioni a causa di frane improvvise, vegetazione fitta e caduta di alberi (soprattutto in questa zona delle Alpi Apuane). A causa dell’impraticabilità della traccia di sentiero, che dal rifugio porta in direzione “Acquapendente”, si sono bloccati in una zona impervia e saggiamente hanno chiesto aiuto.



La squadra partita da Pruno li ha localizzati e raggiunti grazie alla condivisione della posizione tramite whatsapp e li ha riaccompagnati all’auto.



Gli agenti atmosferici trasformano di continuo i sentieri e questi possono risultare impraticabili. Si raccomanda di informarsi presso le sezioni CAI competenti, che hanno sotto controllo la situazione di agibilità o di chiedere ai gestori dei rifugi aggiornamenti indicando l’itinerario che si intende affrontare.