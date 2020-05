Garfagnana : fabbriche di vergemoli



Giannini: "Lo Stato faccia lo Stato e aiuti concretamente il comparto turistico"

martedì, 12 maggio 2020, 14:54

di daniele venturini

Fresco del suo ingresso nel partito di Fratelli d'Italia, il sindaco di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini, raggiunto dalla Gazzetta, analizza questo momento di disagio per il Coronavirus offrendo spunti e prospettive per la ripresa.

Per effetto del Coronavirus, purtroppo molti operatori del settore turistico si sono visti cancellare le prenotazioni e si sentono impotenti e spaesati di fronte all’incertezza sull’immediato futuro. Lei cosa ne pensa delle misure messe in campo?

“Perché sono state messe in atto delle misure? Purtroppo lo dico con grande amarezza: non vedo attualmente delle misure concrete a sostegno del comparto turistico; e lo dico sia da amministratore che da proprietario di un ristorante; per questo sono estremamente preoccupato, anche perché le misure per incentivare il ritorno dei turisti, una volta messe in atto, richiedono molto tempo per dare frutti. Considerato ormai che siamo a metà del mese di maggio e ancora non vi è niente di concreto e, visto che generalmente le ferie vengono programmate in anticipo, rimane difficile poter credere che qualcosa verrà fatto con successo".

Non le sembra il momento di prepararsi a mettere in atto alcune strategie che incoraggino i turisti italiani a trascorrere le loro vacanze nella nostra destinazione turistica e nella nostra Italia?

“Il momento in realtà sta già passando, vi è sicuramente l’urgenza che il governo metta in atto qualcosa di forte ed incisivo sia per la montagna che per il mare e che lo faccia per tutti coloro che hanno attività turistiche. Il comparto turistico rappresenta una quota importante per il PIL Italiano e soprattutto in un territorio come il nostro, che è a vocazione turistica ed è un territorio sicuramente non ricco, il turismo è un mezzo di sostentamento di numerose famiglie che nell’estate e non solo possono ottenere risorse importanti per il loro sostentamento; risorse che quest’anno non ci sono per cui sarà un vero problema. Le strategie potrebbero essere identificate nella rimozione della tassa di soggiorno ai parcheggi gratuiti a una sorta di rimborso fiscale per coloro che trascorrono le loro vacanze in territorio italiano, questa è una norma a carattere generale che potrà fare il governo e che avrebbe il suo senso; è in questo momento che lo stato deve fare lo stato e tramite la fiscalità generale sopperire ad una crisi eccezionale del comparto dovuta non ad inefficienza dello stesso ma ad un evento globale eccezionale”.

Quello che gli esperti ci stanno dicendo è che dobbiamo aspettarci di dover convivere con il virus per diverso tempo, forse un anno o più. Lei cosa ne pensa e, soprattutto, quali sono i consigli che si sente di dare agli operatori del settore turistico del suo comune?

"Sicuramente il virus lascerà paure e fobie per un lungo periodo e non esaurirà i suoi effetti sulla psiche in generale della popolazione nell’arco di un anno. I consigli che mi sento di dare agli operatori del comparto turistico sono legati al fatto di pensare che sicuramente alcune cose entreranno a far parte del nostro quotidiano dal rispetto del distanziamento sociale alla possibilità di prevedere l’organizzazione di un servizio più personalizzato e meno a gruppi numerosi, ad esempio per la Grotta del Vento. Tutto questo considerando anche lo scontro con quelli che sono gli equilibri economici poiché si possono ridurre i flussi turistici per evitare i rischi da contagio, però se troppo pochi non vi sarà un ritorno economico: per cui è difficile dire in questo momento che cosa fare".

Uno dei fattori che incidono nella scelta di una località di vacanza è la percezione di pericolo o la mancanza di sicurezza. Lei come pensa di aiutare gli imprenditori del turismo, che è la prima fonte di guadagno per il suo comune?

"Consapevole delle difficoltà del settore turistico anche nel nostro territorio e consapevole della sua importanza, abbiamo previsto una serie di iniziative che speriamo possano venire incontro alle esigenze di tale comparto che risulta gravemente danneggiato, dalla fornitura dei sistemi di sicurezza anti-contagio come i pannelli in plexiglass e i detergenti, si sta andando verso l’abolizione per l’intero anno della tassa sulla spazzatura e agevolazioni sull’IMU. Questo perché laddove ci sarà la possibilità di riaprire i settori turistici, essendo ormai la stagione compromessa in maniera significativa, cercheremo di dare speranza agli imprenditori facendogli sentire che noi ci siamo e comprendiamo le loro difficoltà e siamo pronti a fare dei sacrifici. In questo modo si andrebbe a scaricare un costo che è delle strutture all’ente locale, cosa logica visto che l’ente locale, come lo stato in generale, si può sobbarcare di tali costi improponibili per un singolo soggetto".

La comunicazione durante le emergenze è fondamentale ed è legata strettamente al marketing. Come pensa di fare come comune per attirare i turisti?

"L’Unione dei Comuni Garfagnana ha promosso della pubblicità sui mezzi di promozione online certi che in futuro ci sarà un maggior utilizzo di questi sistemi e un’idea potrebbe essere quella di incrementarla a livello comunale. Abbiamo partecipato ad un bando Codacons, insieme ad altri comuni del territorio, di promozione delle piccole realtà italiane".

Come pensa di proseguire nella sua attività di primo cittadino, stante questa situazione di insicurezza politica ed economica?

"Ancora di più è necessario darsi da fare in questo momento e, logicamente, lo debbo fare io che sono un sindaco e quindi sono stato eletto ed ho la fiducia della mia comunità per gestire il bene comune. Anche in questi tempi di emergenza sanitaria non abbiamo mai chiuso completamente il comune cercando sempre di portare avanti le pratiche non solo urgenti e addirittura abbiamo anticipato con i soldi del bilancio la progettazione di alcuni finanziamenti che speravamo di ottenere in modo da far si che adesso con la ripresa dei lavori, le ditte possano già partire con nuovi cantieri".



Ci faccia qualche esempio



"Per esempio il parcheggio della Lezza che è stato proprio autorizzato e bandito in questo periodo e che partirà nel mese di giugno, le sentieristiche per oltre mezzo milione di euro per le quali sono stati fatti progetti nel tempo del Covid-19 e un intervento da un milione per il miglioramento della viabilità nel nostro piccolo territorio. Per rendere ancor più appetibile il nostro territorio stiamo investendo ulteriormente sulla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, ponendo guard rail nelle viabilità più strette e nuove asfaltature, così come facendo un’area sosta parcheggio in una vecchia cartiera per i camper, perché il turismo è il nostro futuro, ne sono convinto e nei momenti bui bisogna lavorare ancora di più e non piangersi addosso.



Secondo lei le cose potranno mai tornare come prima?



"Io voglio continuare ad essere ottimista, le cose non torneranno come prima, è certo e scontato, ma non vuol dire che non ci abitueremo ad un nuovo stile di vita, anzi, sono estremamente convinto che la montagna, con i suoi piccoli borghi, avranno una rinascita a discapito della città e noi ci stiamo già preparando ad accogliere i nostri nuovi concittadini!"