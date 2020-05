Garfagnana



Giovani e movida: nel week-end un primo passo verso la normalità

lunedì, 25 maggio 2020, 13:53

di viola pieroni

Al termine della prima settimana dalla riapertura di negozi, bar e ristoranti, è arrivato anche il momento tanto atteso soprattutto dai più giovani: il week-end. In Valle del Serchio sono stati molti coloro che hanno vissuto questo appuntamento come un timido ritorno alla "normalità" dopo il periodo di isolamento forzato dovuto al lockdown.



La voglia di tornare a divertirsi era sicuramente tanta: “Io credo che eravamo arrivati ad un punto - ha spiegato un ragazzo di 20 anni - in cui pensare di non rivedere ancora per un altro mese i propri amici sarebbe stato semplicemente impensabile. Sono contento di aver rivisto le persone a cui voglio bene". Una sensazione provata anche da un ragazzo di Barga che ha ribadito come fosse necessario tornare, seppur con le dovute precauzioni, ognuno alle proprie abitudini: “Credo che uscire - ha affermato questo giovane - sia il primo passo per far ripartire tutto. Certo, dovremo abituarci a bere una birra senza musica e senza tanti amici". “Siamo ancora lontani dalla normalità - hanno dichiarato infine alcuni ragazzi di Castelnuovo -, e per ora non serve che aspettare e provare ad abituarci a queste uscite “particolari”.

La parola chiave rimane comunque "sicurezza". Tanti coloro che hanno atteso alle disposizioni, portando mascherine e mantenendo le dovute distanze di sicurezza, anche se, ovviamente, ci sono state eccezioni. “La situazione qua da noi è quella di una piccola isola felice - ha commentato una ragazza di 18 anni -, con pochi casi e con le persone che riescono bene o male a non infrangere le regole, ma ovviamente ci sono troppi che se ne fregano, e sinceramente fanno passare la voglia di uscire anche a chi magari, come me, prova a rispettare tutte le misure precauzionali".

Proprio per questo motivo, alcuni giovani hanno preferito non uscire per evitare qualsiasi rischio: “Io non me la sento di andare in giro - ha detto una ragazza di Fornaci di Barga -, credo che ci sia troppa gente che ancora fa come vuole e preferisco non avere il pensiero costante di poter essere stata contagiata. Trovo anche ipocrita chi però non vuole uscire e poi invita a casa degli amici, che magari sono stati fuori tutta la settimana”.



Ovviamente, per coloro che sono usciti, si è presentato anche il problema delle discoteche chiuse e della mancanza di feste in giro: “Sono d’accordo - ha concluso un ragazzo - sul fatto che le discoteche siano ancora chiuse, anche se spero riaprano prima della fine dell'estate; pure per quanto riguarda le feste di paese e il resto, è difficile per noi pensare a dei mesi senza niente. Vedremo come potremmo reinventarci".



Dubbi, incertezze, esitazioni. Alla fine, però, un primo passo è stato fatto. Anche se sarà dura tornare, nel breve periodo, ad una situazione di vera e propria normalità.