Garfagnana



I cinema, gli ultimi a riaprire: "Per ora disposizioni confuse"

martedì, 19 maggio 2020, 10:24

di viola pieroni

“Le disposizioni che ci hanno dato sono confuse, anche le associazioni non hanno ricevuto direttive. Per ora sappiamo poco sulle modalità di riapertura, e speriamo che da qui al 15 giugno ci spieghino cosa dovremo fare". Queste le parole del gestore dei cinema Roma di Barga e Puccini di Fornaci di Barga, che spiega come sia difficile attendere ancora fino al 15 giugno, senza certezze su come riapriranno.



“All'inizio - afferma il gestore -, eravamo convinti di riaprire a settembre: le uscite dei film “migliori" sono state posticipate a ottobre, quindi probabilmente avremo a disposizione pochi film da proiettare. Certamente punteremo su film di un certo spessore culturale, qualora non ve ne siano di nuovi. All'inizio parlavano di cinema all'aperto per ricominciare piano, poi di prenotazioni online: in una realtà come la nostra, ottenere la sala piena è difficile, di recente solo con l'uscita di “Tolo Tolo", quindi speriamo che sia più facile ripartire, senza troppi costi.”

A lei fa eco anche il gestore dei cinema Eden di Castelnuovo e Olimpia di Pieve Fosciana che spiega come già prima riempire le sale non fosse facile, e che quindi non dovrebbe essere difficile far rispettare le distanze; inoltre, come già detto, tutti i film usciranno a fine estate.

“Purtroppo - dichiara il titolare - non è facile capire cosa vogliano: come posso sapere se due persone sono conviventi o amici? Un errore e potrebbero essere migliaia di euro di multa... Non è una responsabilità da poco! Credo che una volta che avremo in mano le direttive, aspetterò ancora un po' a riaprire, per capire bene cosa vogliono da noi. Inoltre, credo che la riapertura sarà molto lenta, non sono molto speranzoso: nonostante la nostra sia una zona “relativamente sicura", le persone hanno paura, e credo che fino a quando non ci sarà un vaccino la situazione resterà in stallo.”

Parlando del bar all'interno del cinema alla Pieve, il gestore spiega come anche esso abbia risentito profondamente della chiusura, avendo dovuto chiudere la sala biliardo e dimezzare il numero dei tavolini: “Non ci saranno più i giornali, e per quanto stiamo cercando di stare dietro alle nuove linee guida è difficile stare al passo con tutte. Quello che è certo è che non ci arrenderemo: abbiamo messo molto impegno in questi cinema, soprattutto in quello a Castelnuovo che ritengo davvero molto bello, seppur non molto grande. Se c’è qualcosa che mi mette un po' di sicurezza, ad ora, è che in questo momento sta suonando la “Campana del beato Ercolano", che secondo la leggenda salvò Pieve Fosciana dalla peste nel 1700: oggi è segno di buon augurio, e - dice scherzando - anche se non ero lì per vederlo, ci spero davvero”.