I sindacati: “Ripartenza Tpl, la sicurezza al centro sia per i lavoratori che per i cittadini”

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 3 maggio 2020, 17:19

In Toscana sono 9.563 i casi di positività al Coronavirus, 38 in più rispetto a ieri. Eccetto il 27 aprile, giorno in cui uno dei 13 laboratori non aveva potuto processare tamponi, è il dato più basso dei nuovi casi a partire dall’8 di marzo

domenica, 3 maggio 2020, 16:52

Da domani, 4 maggio, riprenderà – con la necessaria gradualità – la normale attività sanitaria. Le regole sulla base delle quali ciò avverrà sono state fissate in un’ordinanza, la n.48, firmata oggi dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi

domenica, 3 maggio 2020, 13:03

Il presidente del Parco Appennino Tosco-Emiliano, Fausto Giovanelli, interviene in merito all'attività motoria all'interno del parco dichiarandosi in attesa di un'ordinanza regionale a proposito

domenica, 3 maggio 2020, 09:42

La Croce Verde P.A. Lucca è attiva su gran parte della provincia di Lucca, ora più che mai ed il merito va anche alle sezioni distaccate, che consentono un presidio più capillare del territorio. Una di queste è la sezione “Garfagnana”: guidata dalla delegata Arletta Tortelli

sabato, 2 maggio 2020, 19:06

Si registra oggi un nuovo caso di positività al Covid-19 nel comune di Minucciano, così come anticipato dal bollettino odierno rilasciato dall'azienda sanitaria

sabato, 2 maggio 2020, 18:57

Da lunedì 4 maggio, con l'avvio della fase 2 di lotta al coronavirus, circolerà un maggior numero di mezzi pubblici. Ecco dunque le disposizioni per il loro utilizzo, così come previste dall'ordinanza firmata oggi pomeriggio dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che rinvia alle disposizioni nazionali per quanto non...