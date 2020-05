Garfagnana



Il Coronavirus mette ko anche gli agriturismi: "Speriamo in un turismo locale e sostenibile"

giovedì, 7 maggio 2020, 15:14

di simone pierotti

Tempi duri per chi gestisce un’attività commerciale, in particolare quelle relative a turismo ed accoglienza. Il coronavirus è divenuto ben presto un’emergenza economica e sta mettendo a dura prova interi settori, come quello degli agriturismi. Al di là della mancanza di prenotazioni e di conseguenze di incassi, ciò che spaventa è la mancanza di prospettive e soprattutto di certezze e regole, sulle quali poter lavorare già da adesso per trovarsi pronti alla fase della ripartenza.

Fatturato che, con tutta la buona volontà e le belle parole che i politici spendono, sarà a dir poco abbattuto per un 2020 che si sta rivelando tragico ma che potrebbe “salvarsi in corner” grazie ad una possibile valorizzazione di un turismo “slow” e locale.

“Finora abbiamo avuto solo disdette – ci dice la titolare dell’agriturismo B&B Prà di Reto di Gragnanella – aprile e maggio erano per noi mesi di lavoro grazie ai turisti stranieri, per gli amanti del trekking e del verde, ma fino ad adesso niente. Ad oggi sono rimaste solo poche prenotazioni dall’estero per giugno ma con la probabile chiusura delle frontiere sarà difficile confermarle. La stagione estiva è compromessa, mi auguro che qualcosa possa ripartire, il nostro settore e la nostra zona potrebbero essere l’ideale per un turismo legato alla natura, agli spazi grandi e all’ambiente pulito”.

“Stanno saltando tutte le prenotazioni con l’estero – sottolinea Stefano Marchi dell’agriturismo La Palazzina di Antisciana – e si prospetta uno scenario di turismo italiano e di prossimità. Zone come la Garfagnana potrebbero essere “salvate” non avendo problemi di assembramenti. Le mie sono supposizioni perché ad oggi non abbiamo certezze e non possiamo sapere in che modo organizzarci per la stagione estiva, per esempio, proponendo nuovi pacchetti rivolti al turismo nazionale. Questo forte clima di incertezza è pesante e mette a forte rischio il nostro settore, oltre a tutto quello dell’accoglienza”. Come vi state muovendo quindi? “Alla giornata, io mi sto preparando a quella che immagino sarà la ripartenza, anche se non ho lavorato, ho provveduto a pulire e sanificare tutti gli ambienti, se domani si potesse riaprire, io sarei pronto. Ovviamente le prospettive sono al ribasso, mi auguro di fare il 50% del 2019. Purtroppo sono saltati gli eventi sui quali puntavamo, vedi il Rally del Ciocco o il torneo del Cefa basket e oggi ci manca la liquidità. Auspico in un supporto deciso da parte delle istituzioni, intanto mi auguro venga istituito il bonus vacanze e che gli enti locali lavorino in azioni mirate di promozione del territorio. Non sarà facile, è evidente, il nostro settore peraltro, legato all’agricoltura, non può accedere ai mutui”.

Poche prospettive anche per il titolare dell’agriturismo La Limonaia di Molazzana: “Noi lavoravamo con gli stranieri, in particolare inglesi e scandinavi, ovviamente è tutto saltato. Non ho molte aspettative, spero di sopravvivere quest’anno per un 2021 a tutta”.

Prenotazioni disdette anche per l’agriturismo Il Venturo di Castelnuovo di Garfagnana, uno degli ambienti più strutturati del settore in Garfagnana: “La situazione è tragica – ci dice Cinzia - generalmente i mesi di primavera erano molto attivi per noi, con tante comitive di stranieri, gruppi organizzati, eventi come il Rally del Ciocco e il torneo del Cefa basket. Noi non ci siamo mai fermati, preparandoci per quella che potrà essere la stagione estiva: ovviamente il fatturato è irrimediabilmente perso ma proviamo a cambiare la prospettiva del lavoro, riorganizzando spazi idonei per gruppi e famiglie che potranno trascorrere le giornate in totale relax e distanza dagli altri, un turismo diverso, più rurale e alla giornata, almeno così ci auguriamo”.

Rosanna, che gestisce l’agriturismo La Casetta di Butia di Borgo a Mozzano, fa un’analisi più ampia del settore: “Situazione tragica, sono saltate le prenotazioni e si prospetta una stagione di non lavoro per noi. Ancora più difficile è la situazione del settore agricolo, del quale facciamo parte, perché non possiamo accedere ai finanziamenti dei 25mila euro, personalmente non ho avuto diritto nemmeno al bonus dei 600 euro percependo una piccola pensione agricola, se pur minima. Inoltre viviamo nell’incertezza, non ci sono regole precise, a cosa andremo incontro?”.