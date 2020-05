Garfagnana



Il Coronavirus si porta via Emanuela Campoli: lutto a Piazza al Serchio

venerdì, 22 maggio 2020, 11:46

di simone pierotti

Ancora un lutto in Garfagnana legato al coronavirus: si spegne, all’età di 62 anni, Emanuela Campoli, originaria di Piazza al Serchio. La donna, che da anni viveva a Vercelli con la propria famiglia, è deceduta all’ospedale “Le Molinette” di Torino dove era ricoverata da circa un mese e mezzo per complicanze respiratorie dovute al covid-19. La notizia si è diffusa rapidamente nel paese di origine e in Garfagnana: Emanuela era sorella di Andrea, noto anche come “tatone cantafole”, noto per le tante iniziative culturali e legate alla tradizione popolare e garfagnina.

La donna era sposata con Antonio Bertolini di Giuncugnano, ufficiale dell’Esercito in congedo con il grado di Colonnello: oltre al marito, lascia tre figli, Michele, Francesco e Cristina e due nipoti, Matteo e Leonardo. Come apprendiamo dai molti articoli della stampa piemontese, Emanuela Campoli era molto conosciuta nel mondo dello sport e del volley provinciale, ricoprendo la carica di presidente del Comitato Fipav Ticino – Sesia – Tanaro (di cui fa parte anche Alessandria) e, dal 2004 al 2016, la stessa carica al comitato di Vercelli, e nel consiglio del Coni provinciale. Lo stesso marito Antonio era stato in passato presidente dell’Olimpia Vercelli.

“Non avrei mai pensato – è stato il saluto del fratello Andrea - di chiamarti col tuo vero nome in un momento come questo. Buon viaggio Emanuela sorella mia, quando arrivi in cielo saluta mamma e papà. Ciao Auette”.