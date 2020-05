Garfagnana



Il grido dei commercianti: "Dobbiamo stare ancora chiusi? Dateci gli aiuti per farlo"

lunedì, 4 maggio 2020, 13:10

di andrea cosimini

E' andata in scena stamattina, anche in Valle del Serchio, l'iniziativa regionale di protesta, lanciata dalla Confcommercio, per chiedere al governo maggiori aiuti ai commercianti in questo momento di profonda incertezza.



L'iniziativa prevedeva che gli esercenti si fotografassero all'interno del proprio negozio, con il cartello predisposto in cui si riportavano i termini della protesta, e pubblicassero lo scatto sui social network utilizzando gli appositi hashtag. Tante le foto giunte al responsabile Confcommercio della Valle, Luca Dini, che le ha raccolte in un video pubblicato sulle pagine social dell'associazione.



"Con la protesta di oggi - ha spiegato Dini - non chiediamo una riapertura dei negozi anticipata. Chiediamo che la riapertura avvenga nel più breve tempo possibile, ma sappiamo quali sono le difficoltà. Quello che chiediamo è: se dobbiamo restiamo ancora chiusi, almeno ci vengano dati gli aiuti per farlo. Perchè in questo momento, quello che manca agli imprenditori, non sono le certezze in termini di decreti e di parole, ma certezze concrete. Qui si sta vivendo con le 600 euro arrivate (e nemmeno a tutti) nel mese di aprile per il mese di marzo, che sono "elemosina" in confronto alle spese che ha un'attività, e con i prestiti (ovvero soldi da restituire) che richiedono requisiti per cui non tutte le aziende (mi riferisco a quelle sotto i 25 mila euro) riescono ad ottenerli. Per quelle sopra i 25 mila euro, ad oggi, non c'è proprio la possibilità di poterli erogare. In sostanza, l'azienda più fortunata, per adesso, ha ricevuto 600 euro, più 25 mila euro che, però, dovrà rendere. La più sfortunata, non ha ricevuto alcunché".



La richiesta di Confcommercio è quindi esplicita: "Noi abbiamo bisogno di contributi a fondo perduto, che non dobbiamo restituire, per il mantenimento e la ripartenza dell'azienda. Perché un'azienda sana può sopperire anche ad un mese o più di chiusura, pur registrando, inevitabilmente una grossa perdita di fatturato; ma quello che più ci spaventa è la domanda: superata la chiusura, come ripartiamo?"



L'iniziativa di stamani, che ha coinvolto tutta la Valle, ha riscosso successo in particolare nei due più grandi centri commerciali naturali della zona: Castelnuovo e Fornaci di Barga. "Ci fa molto piacere la risposta ricevuta dai commercanti di Fornaci che fanno riferimento al Cipaf - ha commentato il responsabile locale di Confcommercio - i quali, oltre ad aver firmato con noi la richiesta di aiuti economici ai sindaci, oggi hanno aderito alla nostra protesta. Fornaci ha preso a cuore l'iniziativa e siamo contenti che il nostro lavoro sia stato apprezzato. Questa emergenza ci ha avvicinati al territorio. Ieri a Castelnuovo c'è stata anche un'altra protesta spontanea, partita da alcuni commercianti del capoluogo, alla quale purtroppo, essendo stata organizzata in poco tempo ed essendo oramai impegnati nell'organizzare la protesta di stamani, non abbiamo potuto partecipare. Siamo contenti però che gli stessi esercenti abbiano partecipato anche oggi alla nostra manifestazione".



Luca Dini ha infine spiegato le prossime iniziative che la sua associazione intende mettere in atto sul territorio: "Confcommercio - ha concluso il responsabile - ha una struttura articolata in sindacati ed ogni settore ha una sua rappresentanza. Noi stiamo lavorando con queste rappresentanze per avere dei protocolli attuabili da fornire ai commercianti. Come Confcommercio di Lucca faremo partire un'email ai nostri associati dove diremo di stare a attenti a chi propone, a pagamento, dei documenti per adeguarli alle normative di adesso, perché le normative non sono ancora state definite. Noi, come associazione, proponiamo di dargli, gratuitamente, un protocollo anti-Covid con le normative che sono conosciute adesso da parte della regione e del governo. Elaboraremo un pdf con le normative e con le attività utili per le aziende. Lo forniremo anche a coloro che non sono nostri associati perchè pensiamo sia un servizio utile e perché possano pensare di entrare a far parte del nostro gruppo. Il nostro slogan non è #andràtuttobene ma, bensì, #uniticelafaremo. Restiamo uniti perché insieme, più siamo, più riusciamo a farci sentire".

