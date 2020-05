Garfagnana



Inchiesta Vagli, Salvini (Gruppo Misto): "La Toscana ha bisogno di cambiamenti profondi"

martedì, 26 maggio 2020, 15:28

Preoccupato il consigliere regionale Roberto Salvini (Gruppo Misto), all’indomani dell’indagine aperta dalla magistratura su ventisette persone per associazione a delinquere finalizzata alle truffe, falso ideologico, abuso di ufficio, corruzione, turbativa d'asta e il riciclaggio nel comune di Vagli di Sotto.



"Apprendo dalla stampa che tra gli indagati c’è anche l’ex sindaco leghista e attuale vicesindaco Mario Puglia, strenuo sostenitore dell’attuale intellighentia del Carroccio toscano – afferma Roberto Salvini – Se le accuse dovessero essere confermate dalla magistratura, non solo si tratterebbe di un fatto di per sé gravissimo, ma sarebbe anche dell’ennesima dimostrazione che la vecchia-nuova politica è incapace di governare i territori. Tanto l’attuale centrodestra quanto l’ormai incancrenita sinistra, con la loro politica di partito e di palazzo, nella migliore delle ipotesi, perdono di vista le realtà locali. La Toscana ha bisogno di cambiamenti profondi, che possono essere portati da un patto civico e libero, dove l’attenzione ai territori e all'ascolto dei cittadini sono centrali".