Garfagnana



La minoranza di Vagli: "Gravi i capi d'accusa, valuteremo se chiedere le dimissioni del sindaco"

lunedì, 25 maggio 2020, 15:20

Il gruppo di minoranza del comune di Vagli Sotto, guidato dal capogruppo Edoardo Fazzani, interviene in merito alla notizia dell'operazione giudiziaria scattata stamattina (leggi qui).



"Quanto successo stamani ci ha colto alla sprovvista - dichiara a caldo il capogruppo -. La notizia l'abbiamo appresa anche noi a mezzo stampa. E' stato come un fulmine a ciel sereno. I capi d'accusa ci sembrano abbastanza pesanti. Ora però aspetteremo di vedere cosa salterà fuori da questa operazione, confidando nel lavoro della magistratura. Certo che per il comune di Vagli non è una bella cartolina, anche in vista dell'annunciato svuotamento del lago, previsto per il prossimo anno".



"Come gruppo di minoranza - spiega Fazzani - abbiamo sempre chiesto, proprio per essere pronti in ogni occasione a dare il nostro parere, importanti documentazioni che però, puntualmente, non ci sono state fornite. Abbiamo, in particolare, chiesto documenti sulla vicenda legata a via del guado, su quella legata alla frana verificatasi a Vagli Sotto vecchio ed su altre. Ci siamo sempre mossi, insomma, nel nome della trasparenza".



"A questo punto - conclude il capogruppo di opposizione -, in attesa di sapere i nomi degli indagati e gli esiti dell'operazione, valuteremo se presentare le eventuali dimissioni del sindaco".