Garfagnana



La minoranza di Vagli: "Il sindaco si dimetta ed apra la strada al commissariamento dell'ente"

martedì, 26 maggio 2020, 14:34

Il gruppo di minoranza del comune di Vagli, dopo quanto trapelato sull'operazione di polizia giudiziaria avvenuta nel proprio comune, ha chiesto pubblicamente le dimissioni del sindaco Giovanni Lodovici e il commissariamento dell'ente.

"All’esito delle passate elezioni amministrative - esordisce il capogruppo Edoardo Fazzani -, perse dalla nostra lista civica “Per Vagli e Roggio” per soli 16 voti, il nostro gruppo ha più volte chiesto sui principali atti di spesa della giunta, la documentazione agli uffici comunali non ricevendo nè risposta nè i tantomeno i documenti. Questi fatti avevano portato il gruppo a chiedere lumi anche alla prefettura, organo destinato per legge al controllo del buon funzionamento dei comuni".

"Oggi è giunto il momento di dire basta a questa giunta - afferma il gruppo - ed alla politica dell’attuale maggioranza. Chiediamo che in un sussulto di dignità, per il bene del comune, il sindaco Giovanni Lodovici rassegni immediatamente le dimissioni aprendo così la strada al commissariamento dell’ente. I cittadini del comune di Vagli Sotto meritano al più presto una nuova amministrazione".