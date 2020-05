Garfagnana



La minoranza: “Svuotamento del lago di Vagli, c'è bisogno di coinvolgere tutti"

mercoledì, 20 maggio 2020, 18:38

I consiglieri di minoranza del gruppo “Per Vagli e Roggio” si mettono a disposizione in vista del possibile svuotamento del Lago di Vagli nel 2021.



“Lo svuotamento del Lago di Vagli era atteso da anni - esordisce - perché tutti sappiamo che nel ‘94 fu un successo strepitoso che portò benessere a tutte le attività del nostro territorio per questo, sin da subito c’è bisogno di coinvolgere in maniera diretta tutta la cittadinanza del nostro comune, (dagli operatori turistici, alle attività ricettive, ai ristoratori, ai commercianti come ai gruppi di volontariato) ognuno di noi potrà fare la propria parte per la buona riuscita di questo evento”.

“Oggi - spiega il gruppo -, con l’aiuto dei social, sarà più facile pubblicizzarlo e, forti del successo del passato, sappiamo che arriveranno moltissime persone. Se, come pare, sarà proprio il prossimo anno che il Lago verrà svuotato noi, come gruppo consigliare del comune di Vagli Sotto “Per Vagli e Roggio” ci auguriamo che si possa ripetere ed ampliare il successo del passato e perché questo avvenga le parole chiave devono essere: coinvolgimento, accordo, collaborazione e trasparenza nei confronti dei compaesani, tra i comuni coinvolti, la Provincia, la Regione Toscana e, ovviamente, Enel, come altri enti deuputati al settore turistico. Ricordiamocelo: nessuno si salva da solo. Ricordatevi uniti le sfide si possono vincere, ma con arroganza e cattiveria si può solo perdere”.

“Se questo coinvolgimento non ci sarà - affermano i consiglieri - lo svuotamento potrebbe essere una disfatta per tutti: sia a livello immediato con un calo drastico del numero dei turisti durante l’evento, sia a lungo termine, per il pessimo ricordo che lasciamo della nostra terra, così bella anzi bellissima quanto poco pubblicizzata. Infine, ma non in ordine di importanza, il nostro pensiero va all’attività estrattiva la cooperativa Apuana, la più grossa ditta di escavazione del comprensorio Apuano dove lavorano 70 capifamiglia originari di Vagli il prossimo anno non può assolutamente permettersi di avere difficoltà nelle attività produttive per l’intero periodo estivo a causa della viabilità congestionata dal grande traffico che potrebbe provocare lo svuotamento del Lago con i suoi milioni di visitatori. Per loro questa sarebbe una grossa penalizzazione visto che il periodo estivo è quello più favorevole mentre durante l’inverno spesso le cave sono chiuse a causa del maltempo. Non è il tempo dei proclama, a nostro avviso è il caso di trovare accordi e programmare tutto, con gli altri comuni, con la Provincia, con la Regione in modo che i nostri paesani possano continuare a lavorare a pieno ritmo”.

“Da parte nostra - conclude la minoranza - aspettiamo di essere coinvolti in tutti i tavoli propositivi, siamo pronti a fare da collettori per le idee di tutti, stiamo aspettando che si apra un tavolo di seria collaborazione tra le istituzioni per cominciare a lavorare in maniera trasparente senza cercare visibilità quando non è necessario”.