Garfagnana



L'appello di Paolinelli (Ugl): "I cittadini facciano acquisti nel proprio territorio"

giovedì, 21 maggio 2020, 14:12

Cipriano Paolinelli, segretario provinciale del sindacato Ugl della provincia di Lucca, lancia un appello ai cittadini affinché, in questa fase di ripartenza, sostengano le attività locali.



"Per sostenere, vista la ripartenza di lunedì (18 maggio), le attività, i negozi e le piccole imprese della provincia, anche se con tutte le restrizioni e il rispetto delle norme di sicurezza del caso - afferma Paolinelli -, è necessario che la popolazione, i cittadini e chi ne ha la possibilità acquistino e consumino nel proprio territorio".



"Questo - spiega - è di fondamentale importanza, non solo per i titolari e per i datori di lavoro, ma anche, e soprattutto, per i lavoratori, perché possa essere conservato il loro il posto, anziche rischiare di essere considerati non più indispensabili.



"Per questo, ma anche per altri motivi, - conclude il segretario - faccio questo appello alla popolazione: tenere in piedi il nostro territorio e tutelare i nostri posti di lavoro è un nostro preciso impegno sociale".