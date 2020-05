Garfagnana



Le librerie: "La lettura è stata di conforto durante il lockdown"

lunedì, 18 maggio 2020, 14:25

di viola pieroni

“I libri sono una valvola di sfogo e sono stati di conforto in questo momento di isolamento forzato. Le vendite non sono andate bene come prima, ma il libro è un prodotto che si vende sempre, ed averlo in casa è comunque un bene". Queste le parole di Leonardo Carrara, titolare della Mondadori a Fornaci di Barga, che racconta di come, nonostante la sua attività sia rimasta aperta durante tutto il lockdown (essendo anche edicola), abbia potuto vendere libri solo in seguito alla riapertura.



Oggi sarà anche per loro è arrivato il giorno di ripartire, dopo il servizio “a domicilio" e online sul sito Mondadori ufficiale. “Confidiamo di essere supportati dal governo - ha spiegato il titolare -; i 600 euro sono arrivati, ma restano una goccia nel mare. Le spese sono tante, nonostante il negozio sia rimasto aperto “a metà”: le speranze obiettivamente sono poche, ci sono molte cose che devono essere riviste, ma ad ora basterebbero dei contributi per i mesi passati”.

Leonardo ha notato che le persone, specialmente ragazzi e bambini, hanno avuto più tempo da dedicare ai libri durante il lockdown e ha potuto osservare come le tendenze sulle letture in questo periodo siano state molto ben definite, con vari temi e titoli sempre richiesti: “I romanzi fantasy e per ragazzi sono certamente i più quotati, come anche quelli di Stephen King e le ultime uscite dei “Me contro te”, noti youtuber per bambini che stanno spopolando tra i giovanissimi.”

A Leonardo fa eco anche Stefano Giusti, uno dei titolari della cartolibreria Magnani a Castelnuovo di Garfagnana, che sottolinea come le vendite dopo la riapertura siano state particolarmente incentrate su libri per bambini e ragazzi, da molti mesi ormai a casa da scuola e con certamente tanta voglia di distrarsi un po'. Tra i libri per i più grandi, spiccano l'ultimo della saga di Hunger Games (di Suzanne Collins), la saga di “The Witcher" (di Andrzej Sapkowski) e quelli di Danielle Steel.

“All'inizio del lockdown - ha affermato Stefano - abbiamo agito per la sicurezza dei nostri clienti, decidendo di chiudere l’attività aspettando il momento giusto: abbiamo ripreso a lavorare il quattro maggio, senza aver effettuato servizi a domicilio o di vendita online, ma mettendo da parte libri a coloro che ci chiamavano, in attesa della riapertura. Ovviamente, come tutte le altre piccole realtà, ci siamo trovati penalizzati rispetto alle aziende della grande distribuzione, in primis Amazon, sebbene anche essa abbia adottato misure di restrizione per quanto riguarda la consegna di beni non di prima necessità.”

Un gioco non proprio alla pari, che certamente ha intaccato molte imprese locali. “Sicuramente però - ha concluso Stefano - la lettura è stata di conforto anche per me: ha reso questo lockdown meno stressante, distraendomi da social e da telegiornali che mi bombardavano di cattive news e che mi lasciavano in un cattivo stato d'animo. È stata un'arma potente contro lo sconforto, oltre che un modo per imparare cose nuove.”