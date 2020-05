Garfagnana



Lega: "Trovare accordo per spostamenti tra regioni confinanti"

domenica, 24 maggio 2020, 09:12

La Lega della Mediavalle e Garfagnana si fa portavoce di una problematica che interessa i cittadini che si trovano nei comuni garfagnini a confine con quelli emiliani.

"Ci sono famiglie che a causa del Covid-19 sono ormai mesi che non si possono incontrare - esordisce la Lega -, ci sono parentele divise da un muro invisibile che non permette loro di vedersi e ci sono degli obblighi morali che valgono più di cento decreti: stiamo parlando dei cittadini dei comuni di Castiglione Garfagnana, Pieve Fosciana, Fosciandora, Barga e Coreglia Antelminelli, che risiedendo sul versante appenninico e hanno come comune confinante Pievepelago, che, oltre ad essere in provincia di Modena, si trova, pensate un po', in Emilia-Romagna".

"Ci sono nuclei familiari - spiega - la cui unica colpa sta nel risiedere al di qua del confine invalicabile disposto da decreti ed ordinanze che impedisce loro di incontrarsi come umanamente sarebbe loro dovuto, un confine politico, disumano all’interno dello stato italiano. Al fine di risolvere una così grossa ed anticostituzionale ingiustizia, il commissario Lega della Mediavelle e Garfagnana Luigi Pellegrinotti, insieme alla consigliera regionale Elisa Montemagni, ed al senatore Stefano Corti, che si è già attivato nelle sedi opportune, chiedono alle istituzioni coinvolte di trovare un accordo che permetta ai cittadini di poter circolare liberamente nei limiti dei confini amministrativi dei comuni interessati, come già avviene per gli altri a confine".

"Un impegno doveroso - conclude - che spetterebbe di diritto a tutti i cittadini italiani che si trovano nella stessa assurda situazione e a cui la Lega si sente a loro molto vicina e che ha già sollevato durante l’ultimo consiglio regionale con un atto approvato all’unanimità".