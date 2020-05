Maltempo, codice giallo per piogge e temporali

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 19 maggio 2020, 15:12

Rilanciare l'immagine della Toscana e dell'Italia, con tanto lavoro e strategie coordinate. Vito Mollica, chef del Four Seasons Firenze, vede così la ripartenza

martedì, 19 maggio 2020, 13:29

“La ASL Toscana nord ovest ha regolarmente liquidato gli straordinari sia agli OSS, sia agli infermieri”. L’azienda risponde così alle accuse del sindacato

martedì, 19 maggio 2020, 13:13

Turismo, l'accusa di Property Managers: "Il Governo sta condannando il futuro di oltre un milione di lavoratori. Strutture extra ricettive escluse dal dl Rilancio, in bilico migliaia di posti di lavoro"

martedì, 19 maggio 2020, 10:24

L'ultima ordinanza regionale firmata dal presidente Enrico Rossi conferma come data di riapertura di cinema e teatri il 15 giugno. Tra i gestori dei cinema di Castelnuovo, Pieve Fosciana, Barga e Fornaci regna però un clima di incertezza dovuto alle disposizioni ancora confuse

lunedì, 18 maggio 2020, 18:39

Vietato mettere a disposizione giornali e riviste per la consultazione pubblica in luoghi pubblici e aperti al pubblico. Questo quanto prevede un’ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, con cui prosegue l’impegno del governo regionale per integrare e migliorare le regole di sicurezza adottate con i protocolli...

lunedì, 18 maggio 2020, 17:36

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19” di oggi, lunedì 18 maggio. Si ricorda ancora che l’Azienda USL Toscana nord ovest con la sua statistica lavora sulla residenza delle persone e incrocia vari dati legati ai pazienti mentre l’informazione in possesso della Regione fa riferimento alla provincia di segnalazione