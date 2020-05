Garfagnana : bolognana



Marcucci e il plasma: presidio davanti alla Kedrion

sabato, 30 maggio 2020, 11:41

Bolognana di Gallicano, davanti alla Kedrion: una quindicina di giovani appartenenti al movimento Toscana Nazionalista – La Rete, capeggiati da Augusto Gozzoli di Pontedera, addetto stampa e da Giovanni Damiani, responsabile del movimento per la provincia di Lucca, hanno fatto un “picchetto” per protestare contro la famiglia Marcucci, proprietaria dello stabilimento farmaceutico.

A parere di Augusto Gozzoli, nella vicenda del plasma vi sarebbe un forte conflitto d'interessi, poiché Andrea Marcucci, fratello di Paolo e Mariolina, è un senatore della Repubblica e capogruppo dei senatori Pd. Gozzoli sostiene che sia stata ingiusta la scelta del Governo di aver assegnato all'Università di Pisa il progetto del plasma. A parere di Gozzoli, infatti, avrebbe ragione il professor De Donno, quando dice che doveva essere Mantova e Pavia a proseguire nella ricerca, visto che loro hanno iniziato il lavoro.

Gozzoli prosegue affermando come sia inaccettabile che Paolo Marcucci si sia collegato in video conferenza con il senato, senza essere stato inviato, e abbia parlato del suo progetto, sponsorizzandolo. Augusto Gozzoli ha detto anche di essere preoccupato perché il plasma per curare il Covid 19 - a suo giudizio - sta diventando un affare in mano a privati. Ha concluso infine asserendo che la ricerca sul plasma dovrebbe essere gestita dal pubblico.



D. V.

