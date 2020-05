Garfagnana : pieve fosciana



Mauro Vergamini, un guerriero contro il Coronavirus: dopo 40 giorni torna a casa

martedì, 5 maggio 2020, 16:11

di simone pierotti

Il Coronavirus, fortunatamente, non ha portato con sé lutti e sofferenza, ma anche storie a lieto fine, come quella che ha visto protagonista Mauro Vergamini, di Pieve Fosciana. Chi non conosce Mauro, per una vita storico bidello del Liceo Scientifico di Castelnuovo e appassionato tifoso di calcio.

Oggi per Mauro e per tutta la sua famiglia è stato un giorno di grande festa, con il rientro a casa dopo la guarigione dal covid-19: un “incubo” lungo più di 40 giorni con un lieto fine che dimostra quanto questa malattia non sia stata per tutti una “semplice influenza” e che ha visto all’opera tante persone, tanti operatori sanitari, impegnati con generosità e passione.

Mauro Vergamini ha avvertito i primi sintomi influenzali lo scorso 23 marzo, con la febbre e qualche affanno respiratorio: in casa ci si inizia a preoccupare, dato che l’uomo era entrato in contatto con persone già ricoverate per covid-19. Il tampone, effettuato il giorno dopo, ha avuto esito positivo e Mauro è stato trasferito all’ospedale Cisanello di Pisa. Come ci hanno raccontato le figlie, quei giorni non sono stati una passeggiata perché il padre è stato attaccato all’ossigeno per una settimana: encomiabili i medici e gli infermieri che lo hanno curato, impegnati tutti i giorni a fornire informazioni sulla sua salute e, poi, a metterlo in contatto telefonicamente con i parenti.

Dopo una settimana di cure, il paziente reagisce positivamente e la situazione diventa in discesa: dopo la guarigione clinica, avvenuta dopo 13 giorni, c’è da attendere la negatività di due tamponi. Non essendoci la possibilità di rimanere in “isolamento” a casa, l’uomo viene fatto soggiornare presso la struttura per covid-19 istituita a Campo presso l’agriturismo gestito da Andrea Gualtierotti. Il periodo della “convalescenza” prosegue senza intoppi, inizia il conto alla rovescia: periodo pesante per Mauro, vista la sua lontananza dai propria cari, ma alleviato dalle attenzioni dei vari operatori sanitari che seguono l’uomo e dagli stessi familiari che quotidianamente passano a salutare, debitamente a distanza. Oggi, 5 maggio, l’incubo è finito e, dopo due tamponi negativi, l’uomo è potuto rientrare nella propria abitazione a Pieve Fosciana, accolto dagli applausi dei vicini e da uno striscione appeso dai nipoti.

Non stanno nella pelle le figlie e i parenti di Mauro che hanno tante persone da ringraziare: “Grazie a quanti sono stati vicini a papà e a noi, grazie al dottor Chierici dell’USL, ad Andrea Gualtierotti, alla dottoressa Carolina Pieroni, al dottor Simone Cavani, al dottor Antonio Pieroni medico di famiglia, alla dottoressa Elena Lenzi e gli operatori del 118 di Castelnuovo di Garfagnana, a tutti i medici e gli infermieri ed in particolare quelli del reparto quinta medicina Padiglione 30G dell'ospedale Cisanello di Pisa, alla dottoressa Poggi e alle infermiere dell'Usca e l'assistente sociale Anna Paola Biagioni che lo hanno supportato qui sul territorio, ad Ilaria che mi ha dato il suo pulsossimetro quando non se ne trovavano e tutti i nostri parenti e amici che ci sono stati vicini e hanno dimostrato tutto il loro affetto. Grazie a tutti di cuore da parte di mio papà, di mia mamma, da parte mia e delle mie sorelle, dei generi e dei nipoti”.