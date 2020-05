Garfagnana : fabbriche di vergemoli



Michele Giannini entra in Fratelli d’Italia

sabato, 9 maggio 2020, 14:30

Continua il radicamento di Fratelli d'Italia in provincia di Lucca con un sempre maggior numero di amministratori locali che ne entrano a far parte. Oggi ad annunciare il suo ingresso nel partito della Meloni è il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini.

Sindaco di lungo corso, ormai al quarto mandato consecutivo, caso più unico che raro in Italia dovuto alla duplice rielezione dopo la fusione del suo ex comune Vergemoli che amministrava già da 10 anni; Giannini, Maresciallo Aiutante della Guardia di Finanza, laureato in Economia e Commercio a Bologna e Scienze Politiche a Torino, ha iniziato la sua attività politica nel 1999 con Forza Italia dove è rimasto fino al 2014; candidato presidente della Provincia di Lucca nel 2015 dal mondo civico e dai partiti di centro destra, si è sempre contraddistinto per la coerenza nella sua appartenenza politica però segnata da un moderatismo e da un' apertura all'evoluzione sociale non comune, come rappresentato dalla scelta di fondere il suo comune ed al rilancio dei borghi abbandonati con il progetto di case ad 1 € unico in Toscana. I tre mandati di vice presidente dell'Unione dei comuni della Garfagnana, a rappresentanza delle coalizioni di centro destra, lo attestano come uomo delle istituzioni capace di mediare tra politica ed amministrazione pubblica.

"Chi mi conosce o lavora con me sa quanto mi piace la politica attiva e come non mi nascondo dietro al civismo per un voto in più - afferma Giannini - per cui la scelta di tesserarmi nuovamente dopo anni in cui ho abbandonato la politica di partito è una cosa naturale. Negli ultimi anni ho voluto dare la priorità alla mia famiglia, ai miei figli piccoli, alla nuova comunità che ho contribuito a creare e che meritava tutto il mio tempo. Ma adesso per me è tornato il tempo di fare politica attiva ed ecco che ho cercato una nuova casa in linea con i miei principi. La scelta di Fratelli D'Italia è stata naturale per me, il mio faro sono sempre le istituzioni, sono orgogliosamente un militare e questo è il partito che più incarna questi principi così ben rappresentati dal Presidente Giorgia Meloni. Ha pesato poi in maniera significativa il calore umano con cui sono stato accolto da tanti militanti; è stato per me un tornare a casa, tra amici, tra commilitoni di tante battaglie politiche. Voglio ringraziare quindi tutti i Dirigenti di Fratelli d'Italia - conclude Giannini - e in particolare l'On.Riccardo Zucconi per essersi speso in maniera incredibile per aiutarci a trovare alcuni importanti finanziamenti a livello comunale a dimostrazione dell'importanza di avere un Parlamentare al servizio del territorio".