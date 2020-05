Garfagnana



Molazzana, il consigliere Ferrari presenta 23 interrogazioni al sindaco

sabato, 23 maggio 2020, 15:26

Arriva da Molazzana un singolare esempio di attivismo e attaccamento al ruolo pro tempore di consigliere comunale. Melania Ferrari, già molto attiva e conosciuta nel mondo del sociale, ha presentato al sindaco e alla sua giunta municipale la bellezza di 23 interrogazioni.



Per questo record di atti presentati in un solo colpo, il consigliere Ferrari si dichiara molto soddisfatta: "Tra queste richieste - spiega - ci sono alcune problematiche che aspettano da anni una sua risoluzione. Trovo corretto, verso la cittadinanza, lasciare testimonianza del mio impegno con atti ufficiali, anche per dimostrare la mia serietà, e poi si sa: una richiesta scritta desta molta più attenzione di una verbale. Nello specifico, i temi affrontati sono molti, ad esempio dalla situazione incompleta sugli stalli per disabili, alla cura del verde pubblico, passando dalla sicurezza, per arrivare a questioni meramente tecniche, come alcune perizie giustificative su lavori effettuati".



"Il mio lavoro - conclude Ferrari - non vuole essere di ostruzionismo all'amministrazione comunale, piuttosto preciso, serio e trasparente".