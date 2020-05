Garfagnana



Montemagni e Pellegrinotti (Lega): "Autobus stracolmo ed utenti infuriati, inizia male Fase-2"

lunedì, 4 maggio 2020, 10:35

Inizia la cosiddetta "fase-2" e subito Elisa Montemagni, capogruppo leghista in consiglio regionale, ed il commissario Lega Mediavalle e Garfagnana Luigi Pellegrinotti denunciano la situazione nel trasporto pubblico locale.



"Inizia subito con il piede sbagliato la Fase 2 nel trasporto pubblico locale in provincia di Lucca - esordiscono i due - visto che sulla tratta Garfagnana-Lucca, a quanto ci segnalano diversi cittadini, si è verificato quello che poteva essere ampiamente previsto; la capienza dell'autobus non è risultata sufficiente a poter soddisfare le esigenze di servizio e quindi non tutti sono riusciti a salire a bordo del mezzo".



"Diverse persone che avrebbero dovuto raggiungere il posto di lavoro - sottolineano gli esponenti leghisti - hanno dovuto, quindi, magari prendere mezzi propri, con inevitabili disagi. Tutto ciò è intollerabile in quanto, proprio come promesso dalla Regione Toscana dovevano essere predisposte corse supplementari, proprio per scongiurare quanto invece è, purtroppo, puntualmente successo."



"Ci auguriamo, dunque - concludono i rappresentanti del Carroccio - che l'azienda di trasporto pubblico locale, si adoperi per ovviare a questo inconveniente, facendo rientrare in servizio, se necessario, pure gli autisti messi in cassa integrazione. Si deve garantire ai pendolari un servizio pubblico affidabile ed in piena sicurezza, soprattutto in momenti così delicati come quello che stiamo vivendo, stante l'emergenza Coronavirus".