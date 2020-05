Nessun nuovo caso in Valle del Serchio

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 7 maggio 2020, 17:53

Le segreterie provinciali Livorno - Lucca - Massa Carrara - Pisa Filt Cgil - Fit Cisl - Uilt Uil - Faisa Cisal intervengono in merito alla sicurezza sul trasporto pubblico locale

giovedì, 7 maggio 2020, 17:10

Sono 9.683 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 26 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’indice di contagiosità (R0), calcolato su una media mobile di 7 giorni è dello 0,7

giovedì, 7 maggio 2020, 16:23

Riapertura anticipata all'11 maggio per i negozi di vicinato in Toscana. Lo chiede il presidente della Regione Enrico Rossi che ha scritto oggi al presidente del consiglio Giuseppe Conte

giovedì, 7 maggio 2020, 15:14

Tempi duri per chi gestisce un’attività commerciale, in particolare quelle relative a turismo ed accoglienza. Il coronavirus è divenuto ben presto un’emergenza economica e sta mettendo a dura prova interi settori, come quello degli agriturismi

giovedì, 7 maggio 2020, 15:09

Arriva un nuovo bonus in bolletta da parte del Gestore idrico GAIA S.p.A., stavolta interamente dedicato alle famiglie, momentaneamente in uno stato di crisi a seguito dell'emergenza Covid-19

giovedì, 7 maggio 2020, 13:44

Circa 7.500 test sierologici verranno effettuati entro breve sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest agli assistenti di persone anziane e fragili