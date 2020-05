Nessun nuovo caso in Valle del Serchio

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 4 maggio 2020, 19:46

Lunedì 4 maggio 2020, una data attesa, con impazienza, dopo mesi rimasti forzatamente chiusi in casa: finalmente si esce!

lunedì, 4 maggio 2020, 19:04

Si può andare a fare la spesa in un comune diverso da quello in cui si abita, purché da soli. Si può andare al cimitero a portare un saluto a un defunto nell’ambito dei confini regionali prevedendo anche l’accompagnamento di un minore o di una persona non autosufficiente; si può...

lunedì, 4 maggio 2020, 17:37

Damiano Simonetti, responsabile relazione esterne Lega, e Yamila Bertieri, consigliere in opposizione a Borgo a Mozzano, lanciano un appello dopo il decreto del ministro Bonafede

lunedì, 4 maggio 2020, 16:50

Sono 9.601 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 38 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 2,4% e raggiungono quota 3.441

lunedì, 4 maggio 2020, 15:05

Ha preso ufficialmente il via la cosiddetta “seconda fase” in base al nuovo decreto emanato dal Governo. Nuove disposizioni che segnano un allentamento sulle restrizioni a livello nazionale, anche se diverse regioni hanno imposto limiti in ambito territoriale

lunedì, 4 maggio 2020, 13:10

E' andata in scena stamattina, anche in Valle del Serchio, l'iniziativa regionale di protesta, lanciata dalla Confcommercio, per chiedere al governo maggiori aiuti ai commercianti in questo momento di profonda incertezza. Video