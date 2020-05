Garfagnana



Nuovo caso a Minucciano, Poli: "Si tratta di una nostra giovane concittadina"

sabato, 2 maggio 2020, 19:06

Si registra oggi un nuovo caso di positività al Covid-19 nel comune di Minucciano, così come anticipato dal bollettino odierno rilasciato dall'azienda sanitaria.



"Si tratta della nostra giovane concittadina Laura Orsi, di Gorfigliano - spiega il sindaco Nicola Poli -, che ha subito personalmente reso pubblica la notizia. Per questo, come consueto, l’amministrazione esprime gratitudine, perché con un sacrificio alla sua privacy, Laura ci consente di fare un’informazione totale e trasparente e di evitare così il formarsi e lo spargersi, nella popolazione, di voci incontrollate".



"Laura sta bene - spiega il sindaco -, è asintomatica ed ha scoperto la sua positività per i tamponi eseguiti su tutto il personale della struttura in cui lavora. Adesso, sia lei che tutti coloro che negli ultimi 15 giorni hanno avuto contatti diretti con lei si sottoporranno alla quarantena di 14 giorni prescritta dagli attuali protocolli, ed immediatamente attivata con ordinanza dell’Ufficio Igiene e Prevenzione della Azienda USL Toscana Nord".



"A Laura - conclude Poli -, da parte di tutta l’amministrazione comunale, gli auguri di pronta guarigione, come è già stato per i nostri concittadini Maria Berti, Franco Biancardi, Cristian Biancardi, Nadia Biancardi e Maria Assunta Orsi, tutti negativizzati e in ottima salute".