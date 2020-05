Garfagnana : sillano-giuncugnano



Pagani: "Giovani in prima linea, una medaglia al valore civile per la nostra terra"

venerdì, 8 maggio 2020, 17:44

di andrea cosimini

Spesso, nell'inevitabile superficialità con cui leggiamo, ogni giorno, gli anonimi bollettini che, più simili a veri e propri "bollettini di guerra", ci parlano costantemente di nuovi casi, ci scordiamo l'aspetto più importante: che dietro ad ogni freddo numero, ci sono in realtà persone, storie e situazioni che merita raccontare.



In questi ultimi giorni si sono registrati i primi due casi che hanno interessato cittadini residenti nel comune di Sillano-Giuncugnano. Una notizia nella notizia, in quanto, fino a pochi giorni fa, il comune garfagnino era stato uno dei pochi (assieme a Careggine e Fosciandora) ad essere risparmiato dal contagio. Come si è poi chiarito, andando ad approfondire nel dettaglio, si è trattato in realtà di due casi, ricollegabili sì a Sillano-Giuncugnano, ma in realtà registrati in altri comuni: ad essere contagiate, infatti, sono state due giovani ragazze, residenti a Sillano-Giuncugnano ma domiciliate altrove (una in Versilia e una a Rosignano Marittimo), operanti entrambe nel settore della sanità (una dottoressa in farmacia e una operatrice socio assistenziale).



A loro il primo cittadino Roberto Pagani, oltre ad augurare ovviamente una pronta e definitiva guarigione, ha voluto innanzitutto esprimere un sentimento di orgoglio, a nome di tutta la comunità, per il lavoro "in prima linea" condotto in questa emergenza, lontane dalla propria terra, consapevoli del rischio corso, ma altresì responsabili nei confronti del proprio mestiere e del prossimo.



"Queste ragazze - ha dichiarato il sindaco - rappresentano la parte più bella della nostra comunità. Sintetizzano, con il loro lavoro quotidiano in prima linea, sia le problematiche di un'intera generazione che la voglia di smentire quel pensiero comune che vorrebbe i giovani eternamente marginalizzati dai ruoli di responsabilità e contemporaneamente enfatizzano, con il loro attaccamento al dovere e al prossimo, il carattere solidale di questa terra. Parafrasando Don Milani, mani sporche sì, ma solo per aiutare il prossimo. Il loro contagio: una medaglia al valore civile per il mio comune e per tutta la Garfagnana".