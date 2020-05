La Corte d'appello di Firenze conferma la ineleggibilità e la incompatibilità di tre persone, ma vieta la divulgazione delle generalità

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 2 maggio 2020, 16:29

In Toscana sono 9.525 i casi di positività al Coronavirus, 80 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 2,5% e raggiungono quota 3297

sabato, 2 maggio 2020, 13:35

“Assicurare la massima sicurezza del territorio, nella massima sicurezza dei propri dipendenti e di tutti i cittadini”. E’ questo lo slogan scelto dal Consorzio 1 Toscana Nord

sabato, 2 maggio 2020, 10:46

Lunedì 4 maggio riapriranno i cimiteri presenti nel comune di Gallicano. Ad annunciarlo il primo cittadino David Saisi che, però, si raccomanda con i propri cittadini affinché rispettino le misure di sicurezza

venerdì, 1 maggio 2020, 18:15

In attesa di capire se la riapertura delle scuole, sempre con le necessarie misure di prevenzioni, avverrà in tempi rapidi o si dovrà andare per le lunghe, come Gazzetta del Serchio abbiamo provato raccogliere l’opinione dei sei docenti

venerdì, 1 maggio 2020, 16:59

In Toscana sono 9.445 i casi di positività al Coronavirus, 93 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 10% e raggiungono quota 3218

venerdì, 1 maggio 2020, 11:21

Sono i segretari dei sindacati confederali Cgil Cisl e Uil, rispettivamente Rossano Rossi, Massimo Bani e Giacomo Saisi, a fare il punto della situazione