Parco delle Apuane, sul sito una sezione ad hoc dedicata ai monitoraggi di flora e fauna

venerdì, 8 maggio 2020, 16:47

In Toscana sono 9.721 i casi di positività al Coronavirus, 38 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,6% e raggiungono quota 4.199 (il 43,2% dei casi totali)

venerdì, 8 maggio 2020, 14:07

La Conferenza Stato-Regioni ha trovato l’accordo sul Fondo predisposto nel Cura Italia per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza sanitaria Covid-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura

venerdì, 8 maggio 2020, 14:03

Il periodo delle manutenzioni dei corsi d’acqua coincide con il risveglio ecologico, ma anche con le abbondanti piogge stagionali. Conciliare questi aspetti di sicurezza idrogeologica e tutela delle specie nidificanti può essere un problema solo se non lo si affronta

venerdì, 8 maggio 2020, 13:43

Il primo cittadino del comune di San Romano in Garfagnana, Raffaella Mariani, esprime profonda gratitudine, anche a nome dell'amministrazione comunale, per i gesti di generosità compiuti in questo momento di emergenza

venerdì, 8 maggio 2020, 13:03

Così Giorgio Dell'Artino, presidente di Azione NCC, sulla situazione drammatica che il comparto sta vivendo: dai dati relativi alla sospensione del pagamento dei premi assicurativi, si ricava che il 90% dei mezzi autorizzati ad operare in Toscana – circa 2.300 pari a quasi 5.000 lavoratori tra autisti e personale amministrativo –...

giovedì, 7 maggio 2020, 21:23

Il gruppo di opposizione “Castiglione Viva” ha presentato una mozione con la quale chiede che venga presa in considerazione l’iniziativa di concedere il suolo pubblico per l’uso gratuito delle imprese che effettuano attività di ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti