Garfagnana



Partita la fase 2: più gente in giro, tra timori e rispetto delle regole

lunedì, 4 maggio 2020, 15:05

di simone pierotti

Ha preso ufficialmente il via la cosiddetta “seconda fase” in base al nuovo decreto emanato dal Governo. Nuove disposizioni che segnano un allentamento sulle restrizioni a livello nazionale, anche se diverse regioni hanno imposto limiti in ambito territoriale. Tra questa la Regione Toscana con l’ordinanza del 3 maggio che ha chiarito alcuni aspetti legati a spostamenti e attività motoria.

Tra le principali novità, la riapertura di alcune attività economiche, per circa 4 milioni di lavoratori, spostamenti agevolati su ambito regionale, anche se rimangono le solite motivazioni, alle quali si aggiunge anche quella della visita a parenti e “congiunti”. Si può fare la spesa o fare acquisti presso uno degli esercizi consentiti entro i confini provinciali, con il vincolo di farlo singolarmente e di rientrare al proprio domicilio al termine. Esultano gli sportivi e gli amanti delle passeggiate: si può fare sport individuale, come podismo e bicicletta, rigorosamente da soli o rispettando la distanza di 2 metri, in ambito regionale, con la possibilità di utilizzare l’auto per recarsi sul luogo di allenamento. Per quanto riguarda l’attività motoria, invece, si deve partire direttamente alla propria abitazione.

Anche in Valle del Serchio c’era attesa per capire l’impatto con le nuove disposizioni: questa mattina abbiamo percorso le principali via di comunicazione, confermando un aumento del movimento e un allentamento, almeno a prima vista, dei controlli sulle strade. La novità è rappresentata dal grande ritorno dei ciclisti. Ne affianchiamo un paio in fila indiana, non si inizia proprio bene, ma sarà un caso isolato! Effettivamente non assistiamo ad altre scene “non consentite”, ovunque c’è rispetto delle regole, persone che indossano mascherine (almeno il 90%) e qualcuno anche i guanti, code ordinate di fronte a supermercati e altri negozi. A Castelnuovo di Garfagnana troviamo gente indaffarata tra spesa, servizi bancari o postali, i (pochi) negozi aperti non fanno i salti di gioia. Si lavora in prevalenza con consegna a domicilio e con l’asporto di generi alimentari ma non è la stessa cosa.

“Noi abbiamo iniziato con l’asporto, la pizza, e partiremo anche con i pranzi di lavoro – ci dicono i titolari del Bar Costanza – ma lo facciamo più che altro per offrire un servizio e mantenere continuità con il nostro lavoro. La rimessa è certa, lo è per tutti gli autonomi. Ad oggi noi non abbiamo ancora usufruito del bonus dei 600 euro e la nostra dipendente non ha ricevuto la cassa integrazione”.

Serrande abbassate, alcune socchiuse, con i titolari che ne approfittano per sistemare la merce e allestire le misure di base per una prossima riapertura. “Abbiamo riaperto oggi – ci dice Pietrazzini, noto fotografo di via Garibaldi – è più che altro un esperimento, il lavoro sarà quasi inesistente. Noi ci riteniamo “fortunati”, non avendo affitti da pagare ed essendo a gestione familiare, ma non è facile lavorare a zero incasso: capisco per altre attività la situazione sia drammatica”. In piazza Umberto I diversa gente a spasso, probabilmente frutto delle code. Troviamo Rossana, amante della passeggiata: “In questi mesi ho camminato … sul terrazzo di casa, oggi almeno potrò fare una passeggiata nel bosco”. Ecco Alessandro, appassionato runner, uno che da anni pur senza praticare agonismo, si teneva in forma con la corsetta quotidiana: “Mi sono dovuto fermare, oggi ho riassaporato il “gusto” della strada”.