Poste Italiane: le pensioni di giugno in pagamento dal 26 maggio

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 22 maggio 2020, 18:35

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19” di oggi, venerdì 20 maggio. Si ricorda ancora che l’Azienda USL Toscana nord ovest con la sua statistica lavora sulla residenza delle persone e incrocia vari dati legati ai pazienti mentre l’informazione in possesso della Regione fa riferimento alla provincia di segnalazione

venerdì, 22 maggio 2020, 17:42

Arrivano le linee guida anti-covid per riaprire lunapark e spettacoli viaggianti, per musei e parchi archeologici, per acquari con spazi espositivi al chiuso e giardini zoologici

venerdì, 22 maggio 2020, 17:24

Sono 10.035 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 35 in più rispetto a ieri. 4 di questi nuovi casi provengono dalla campagna di test sierologici avviata da Regione Toscana alla fine di aprile. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente

venerdì, 22 maggio 2020, 16:53

Il comune di Fabbriche di Vergemoli nella logica di venire incontro alle sue attività commerciali più seriamente danneggiate dal lockdown, ha attivato tutta una serie iniziative che passano dal fornire a tutte le attività le colonnine per i guanti e gel igienizzanti da porre all'esterno dei locali ai pannelli di...

venerdì, 22 maggio 2020, 15:59

Un gruppo di lavoro, coordinato dalla provincia, per affrontare i problemi legati alla disabilità in relazione alla scuola e al trasporto pubblico, che si sono evidenziati con l'emergenza Covid19, ma che verranno affrontati guardando anche oltre la fase emergenziale

venerdì, 22 maggio 2020, 15:19

Da lunedi 25 maggio torna operativo su appuntamento il front office al pubblico nei 7 Sportelli del Gestore idrico GAIA S.p.A