Garfagnana : vagli sotto



Puglia annuncia: "80 assunzioni per organizzare la svuotatura del Lago di Vagli"

giovedì, 14 maggio 2020, 22:41

Nel mese di agosto 2020 ci sarà un bando per l'assunzione di circa 80 persone con diverse mansioni da dislocare sul territorio del comune di Vagli Sotto per l'organizzazione della prossima svuotatura del Lago di Vagli nel 2021. Ad annunciarlo è stato in serata il vice-sindaco Mario Puglia.



"Prossimamente daremo maggiori dettagli per l'invio delle domande - spiega Puglia -. Si informa che possono partecipare tutti i cittadini italiani e agli assunti sarà redatto un contratto di un anno. Dopo aver lavorato intensamente per tre anni per arrivare a questo epocale risultato, renderemo l'evento unico e irripetibile".