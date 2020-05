Garfagnana



Raccolta fondi da destinare alla lotta alla fame

sabato, 2 maggio 2020, 17:11

Il Lions Club Garfagnana, sempre sensibile alle esigenze del territorio, promuove, in questo momento difficile che la comunità sta vivendo, una raccolta di generi alimentari a favore dei più bisognosi.



"In questo particolare momento che la nostra comunità sta vivendo - spiega Lions -, dopo il nostro intervento a sostegno sul fronte sanitario insieme ai Club Lions della nostra zona con i quali abbiamo raccolto più di 45.000,00 euro destinati all'acquisto di strumenti per la diagnosi e il supporto alla terapia contro il COVID -19, a seguito della straordinaria emergenza sanitaria abbiamo deciso di attivare in collaborazione con il Banco Alimentare una Raccolta Fondi da destinare alla Lotta alla Fame, l'obiettivo è quello di contribuire sul nostro territorio al sostentamento delle persone più colpite dalla crisi prioritariamente con generi alimentari".



"Purtroppo infatti - sottolinea il club - questa pandemia porta e porterà con sé dolorose conseguenze non solo sul piano sanitario ma anche per quanto concerne gli aspetti socio-economici del nostro vivere quotidiano. Un Service questo nel quale il Lions Club Garfagnana si è sempre distinto, a maggiore ragione con l'evento di questa epidemia, ci sarà bisogno di sostegno alle famiglie più bisognose o alle persone sole che hanno difficoltà a procurarsi i beni di prima necessità.



"La Raccolta Fondi - aggiunge Lions - è aperta a tutti e per un lungo periodo, ognuno può dare un piccolo o grande contributo, ogni gesto è importante e farà la differenza. Attraverso la nostra azione di sinergia con il Banco Alimentare possiamo triplicare il valore raccolto. Un esempio, se raccogliamo € 3.000,00 doniamo € 9.000,00 in generi alimentari a chi ha bisogno!"



"Che gli aiuti alimentari - conclude il club garfagnino - riaccendano in chi li riceve la speranza in un domani migliore. Possiamo e dobbiamo fare ancora molto per la nostra comunità, oggi più di ieri, ha bisogno di noi. "Alziamo l'orizzonte e passiamo dall'Io al Noi".



Ecco le coordinate da utilizzare per il versamento:

– IBAN IT 59E0872670160000000181297 – Banca VLG – Beneficiario Lions Club Garfagnana – Causale "Raccolta fondi Banco Alimentare"