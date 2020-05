Regge ancora la Valle del Serchio: zero casi in tre giorni

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 18 maggio 2020, 18:39

Vietato mettere a disposizione giornali e riviste per la consultazione pubblica in luoghi pubblici e aperti al pubblico. Questo quanto prevede un’ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, con cui prosegue l’impegno del governo regionale per integrare e migliorare le regole di sicurezza adottate con i protocolli...

lunedì, 18 maggio 2020, 16:26

In Toscana sono 9.961 i casi di positività al Coronavirus, 13 in più rispetto a ieri. Nella giornata di ieri è stato analizzato un numero esiguo di tamponi di conferma dei test sierologici positivi e, tra questi, non è stato evidenziato alcun nuovo caso positivo.

lunedì, 18 maggio 2020, 14:49

Il coordinatore della Lega Giovani Toscana, Federico Bussolin, interviene per dare voce alle tante preoccupazioni dei proprietari e dei gestori delle discoteche che, in Toscana come nel resto d'Italia, soffrono la crisi dovuta alla pandemia in atto

lunedì, 18 maggio 2020, 14:25

Leonardo Carrara, titolare della Mondadori a Fornaci di Barga, racconta il periodo di "lockdown" vissuto dalle librerie. A Leonardo fa eco anche Stefano Giusti, uno dei titolari della cartolibreria Magnani a Castelnuovo di Garfagnana

lunedì, 18 maggio 2020, 11:51

Ars, l'Agenzia regionale di sanità, dedica questo approfondimento alle caratteristiche di bambini e ragazzi affetti da Covid-19 in Toscana. Le analisi relative alla diffusione del virus tra i bambini sono per adesso concordi su pochi punti: anche i bambini si ammalano di Covid-19, ma le infezioni sono meno gravi

lunedì, 18 maggio 2020, 09:26

Oggi Davys Cafe ritorna operativo. Dopo due mesi di lockdown il bar-ristorante si presenta ai suoi avventori in perfetta regola con le misure previste dalla normativa sull'emergenza sanitaria, a cominciare dalla sanificazione dei locali