Garfagnana



San Romano, buoni acquisto per famiglie in difficoltà grazie a donazione

venerdì, 8 maggio 2020, 13:43

Il primo cittadino del comune di San Romano in Garfagnana, Raffaella Mariani, esprime profonda gratitudine, anche a nome dell'amministrazione comunale, per i gesti di generosità compiuti in questo momento di emergenza.



"L’emergenza sanitaria - esordisce - ha colpito profondamente la nostra comunità sotto molteplici aspetti: sociale, economico, morale… Fin da subito tutti nella nostra comunità si sono dimostrati disponibili a dare il loro contributo: i più giovani con la consegna a domicilio dei beni di prima necessità per le fasce più deboli della popolazione; i piccoli hanno affisso a finestre e balconi messaggi di speranza; altri ancora hanno dedicato parte del loro tempo a telefonare ai vicini affinché nessuno si sentisse solo, dando prova del fatto che nella nostra realtà c’è spirito di collaborazione e forte solidarietà".



"Oggi - spiega Mariani - si è aggiunto un gesto importante di generosità grazie all’atto compiuto dal Signor Fabio Vergamini, il quale ha voluto donare una cospicua somma di denaro che ci permetterà di mettere a disposizione di quindici famiglie colpite maggiormente dal punto di vista economico un buono acquisto da 25 euro a settimana, per la durata di 4 settimane. La nostra gratitudine oltre che per le risorse economiche importanti riguarda l’esempio che questo gesto porta con sé. Alcuni valori fondamentali dimostrati con azioni di questo spessore ci rendono più forti e consapevoli di riuscire ad affrontare le asprezze di un fase molto difficile come quella che stiamo vivendo".



"Unitamente all’iniziativa di solidarietà alimentare sostenuta da fondi pubblici per soddisfare le esigenze di coloro si trovano temporaneamente in difficoltà economica - conclude il sindaco -, l’amministrazione ha aperto un conto corrente dedicato espressamente alla raccolta fondi sul quale, chi vorrà, potrà effettuare i versamenti. Desidero esprimere a titolo personale e a nome dell’amministrazione comunale di San Romano, il più sentito ringraziamento per lo spirito di collaborazione, la partecipazione e il prezioso supporto, dimostrati da tutti. Con l’augurio di condividere presto nuove iniziative a favore della nostra comunità e di poter continuare insieme un percorso comune all’insegna della solidarietà, rinnovo ancora una volta un grande e commosso grazie a tutti voi".



BANCO BPM – filiale di Piazza al Serchio

IBAN IT 57 K 05034 70210 000000001692