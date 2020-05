Garfagnana



Settore turistico, Pellegrinotti (Lega): "Salvaguardare lavoratori con aiuti concreti"

sabato, 16 maggio 2020, 08:30

Nel riscontrare che il settore turistico avrà per questo anno un notevole calo di fatturato, il commissario Lega della Mediavalle e Garfagnana, Luigi Pellegrinotti, preoccupato per il futuro dei lavoratori e degli imprenditori fermi ormai da due mesi, chiede al Governo e alla Regione dei provvedimenti atti alla salvaguardia di un campo economico già gravemente compromesso dall’emergenza COVID-19.



“Dobbiamo salvaguardare tutti i lavoratori - spiega - e i titolari delle agenzie di viaggio e del trasporto turistico del nostro territorio, attraverso aiuti concreti che permettono di salvare una stagione che si preannuncia sicuramente difficile ed impegnativa, questo settore è anche fondamentale per la gestione del turismo della Valle del Serchio, quindi indispensabile per l’economia ricettiva in genere. Abbiamo attenzionato il nostro parlamentare Manuel Vescovi e il capogruppo della Lega in Regione Elisa Montemagni, affinché il governo centrale e la Regione si impegnino a trovare concrete e valide soluzioni, così da poter mantenere questo importante settore attivo e da tutelare l’occupazione e l’economia turistica del nostro splendido territorio”.