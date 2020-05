Garfagnana



Simonetti e Bertieri (Lega): "Decreto Bonafede, si stanno dimenticando valori importanti"

lunedì, 4 maggio 2020, 17:37

Damiano Simonetti, responsabile relazione esterne Lega, e Yamila Bertieri, consigliere in opposizione a Borgo a Mozzano, lanciano un appello dopo il decreto del ministro Bonafede.

“Ricordiamo bene - esordiscono Simonetti e Bertieri - il 1992 quando due magistrati persero la vita per noi, per la dignità della nostra Nazione. Stiamo parlando del magistrato Giovanni Falcone ( morto nell' attentato di Capaci il 23 maggio 1992), del magistrato Paolo Borsellino (morto nell'attentato di Via D'Amelio il 19 Luglio 1992) ma, anche del generale Dalla Chiesa (morto nell'attentato a Palermo il 3 settembre del 1982) e tutti coloro che perirono in queste aggressioni di connotazione mafiosa. Inoltre, incisivo e indimenticabile fu il discorso della moglie di Borsellino in cui" invitava" la mafia a chiedere scusa per i terribili atti commessi essendo pure loro persone cristiane. Nonostante ciò, a distanza di quasi 28 anni sembra che tutto questo sia dimeticato e la dignità del nostro Paese fatta a pezzi. Nel 1992 (iniziato però già nell'86 con la "legge Gozzini") soprattutto dopo le stragi di mafia, è stato introdotto la forma del carcere duro con l'articolo 41 bis. Una detenzione che prevede restrizioni per gli autori di reati di criminalità organizzata con lo scopo di far evitare contatti con l’esterno e con l’associazioni criminali di cui il condannato fa parte, attraverso l'attuazione di isolamento e sorveglianza costante. Con il decreto del Ministro Bonafede tutto questo viene a cadere, perché prevede concessioni per permessi ai domiciliari e scarcerazioni, di detenuti che si sono macchiati dei reati di mafia".

“Sono veramente avvilito - prosegue Simonetti - perché con questo decreto che ha favorito la scarcerazione di molti detenuti per reati comuni, ma anche ergastolani e mafiosi, si stanno dimenticando valori importanti che hanno segnato la nostra Nazione. Credo molto nei valori della patria ma, di fronte a certe situazioni, a decisioni prese da parte di coloro che dovrebbero garantire giustizia, non posso far finta di niente. Ho sentito e letto affermazioni da parte di chi riveste ruoli importanti (come quelle del CSM, del procuratore Di Matteo e di altri anche del nostro territorio) per le quali non posso tacere. Non voglio accusare nessuno, non è mia competenza ma, una cosa è certa: oggi in Italia ci sono dei mafiosi e persone condannate per molto altri reati gravi, agli arresti domiciliari, non si può essere inermi di fronte a questa situazionie.



“Dobbiamo ricorrere immediatamente ai ripari - interviene il consigliere comunale Bertieri - Il nostro invito è rivolto a tutti i rappresentati delle istituzioni d' Italia, dal più piccolo comune al più grande, dalla più piccola provincia alla più grande, e, dalla più piccola Regione alla più grande, chiedo immediatamente il ripristino della carcerazione a tutti i beneficiari, che sono stati condannati per reati di mafia o all'ergastolo, perché non ci si può permettere di cancellare la storia del nostro paese ma, soprattutto di far morire due volte persone che sono state uccise dalla mafia. Il mio pensiero va ai magistrati, carabinieri, poliziotti, giornalisti e soldati, nonchè tutte le persone che sono state oggetto di vendetta mafiosa. Quindi, tutte le istituzioni devono lanciare un appello al governo, e al ministro della giustizia, affinchè si ponga riparo a questo sciempio giudiziario. Sono una persona che crede nelle istituzioni, nella democrazia, nella magistratura e proprio per questo lancio un appello rivolto a tutte le parti politiche, perché quello che sta succedendo in questi giorni, ha veramente del "patetico".

“I principi di legalità, trasparenza e buon andamento - conclude Bertieri - devono quindi essere applicati e in tutti gli ambiti poiché la mafia ha diverse sfumature”.