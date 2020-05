Garfagnana



Simonini: "Movida ai tempi del Coronavirus, così si rischia un nuovo lockdown"

domenica, 24 maggio 2020, 17:32

Simone Simonini, esponente provinciale di Cambiamo!, commenta il primo week-end di "movida" dopo il lockdown denunciando alcuni comportamenti che non gli sono piaciuti.



"Questo di fatto - esordisce Simonini - è stato il primo fine settimana con i locali aperti un po' ovunque, e nonostante gli appelli alla prudenza e al rispetto delle regole, abbiamo visto molti comportamenti superficiali".



"Non è possibile - dichiara - prestare il fianco ad un nuovo periodo di nuove restrizioni, mettendo a rischio tutti i sacrifici fatti sia a livello sanitario che economico in questi mesi. Non è sicuramente facile far conciliare emergenza sanitaria e riapertura di tutti i locali, ma dobbiamo riuscirci, e l'unica possibilità che può fare la differenza resta quella di un comportamento responsabile dei cittadini".



"Mentre tutte le attività - sottolinea -, che siano di commercio al dettaglio, di cura della persona o di ristorazione si danno un gran da fare, facendo rispettare tutti i protocolli di sicurezza, tra gel, guanti distanze più o meno eccessive, fuori regna il caos, facendo sì che questi comportamenti irresponsabili facciano danni alle stesse attività, che con queste normative rischiano multe e provvedimenti salati".



"Non sono tollerabili nuovi assembramenti di persone senza mascherine - tuona Simonini - che, oltre al potenziale danno sanitario e conseguentemente economico, si divertono pure con sfrontatezza ad immortale questi momenti, con scatti che dimostrano tutta l'incoscienza soprattutto nel mondo giovanile. Tutti vogliamo tornare alla normalità, tutti vogliamo passare nuovamente momenti spensierati in assoluta felicità da condividere con i propri amici e familiari, ma dobbiamo ancora pazientare e prestare molta attenzione per non creare nuovi potenziali danni".



"Per questo - conclude - sono intollerabili nuovi comportamenti tesi più a favore di un bicchiere alcolico che all'attenzione sanitaria".