Sit-in davanti al catasto, professionisti chiedono riapertura uffici

martedì, 12 maggio 2020, 15:37

di loreno bertolacci

Sit-in ieri mattina davanti al catasto di Lucca. E’ stata chiesta al dirigente dell’Agenzia del Territorio motivazione della chiusura al pubblico dei servizi catastali e di conservatoria che determina inevitabilmente un danno alla categoria, dato che non risulta più possibile eseguire tutte quelle prestazioni che richiedono la consultazione di atti cartacei o di registri non accessibili da remoto (per esempio planimetrie catastali di stati planimetrici superati, libretti delle misure di tipi di frazionamento, registri storici del catasto dei terreni o del catasto dei fabbricati, ricerca atti non informatizzati presso la conservatoria, ecc.). Ciò ha portato alla sospensione di pratiche in corso con notevoli sofferenze economiche in termini di incassi di tanti professionisti.



Il dirigente ha detto di aver ben presenti tali esigenze e di aver già inviato alla direzione regionale due mail. Sarà ben contento di inviarne ancora una terza, dove evidenzia tali problematiche. Purtroppo però ad oggi non ha avuto mai risposta. Ad oggi, allo stato di fatto ed in base alle disposizioni che ha ricevuto, lui è costretto a tenere chiusi gli uffici perché le direttive superiori glielo impongono e, materialmente, le tre persone di cui può disporre sono inevitabilmente impegnate una al protocollo, una alla registrazione atti di conservatoria ed una alla posta elettronica. Quindi non è possibile ipotizzare un contestuale loro utilizzo da altre parti ed in altri settori. Gli altri dipendenti quindi devono lavorare da casa in smart working. Il dialogo tra i professionisti presenti ed i dirigenti del catasto e della conservatoria si è svolto in serenità ed in modo costruttivo, con la volontà espressa dell’ufficio di venire incontro, per quanto possibile, alle esigenze dei professionisti.

E’ poi seguito un incontro ristretto all’interno dell’ufficio fra il dirigente e il geometra Danilo Evangelisti, presidente del Collegio dei Geometri della Provincia di Lucca, al fine di fare il punto della situazione e trovare le giuste soluzioni, nella speranza che il problema si possa risolvere a breve, grazie all’impegno di tutti.