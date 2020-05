Garfagnana



Svuotamento Lago di Vagli, Montemagni (Lega): "Sarà un evento unico per la Garfagnana"

venerdì, 15 maggio 2020, 15:39

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, commenta positivamente la notizia del possibile svuotamento, nel 2021, del lago di Vagli.

"Accogliamo con piacere - afferma - la notizia che l'Enel abbia deciso, a distanza di circa 27 anni, di prosciugare il lago ubicato nel comune di Vagli Sotto, permettendo così il riemergere del caratteristico paese "fantasma" di Fabbriche di Careggine."



"Riteniamo, altresì - prosegue il consigliere - che effettuare questa operazione nel 2021, permetterà anche all'amministrazione comunale di organizzare al meglio l'evento che, sicuramente, attirerà moltissimi turisti, com'era accaduto nel 1994. Condividiamo, quindi, l'entusiasmo dell'ex sindaco Puglia, da sempre sostenitore della predetta iniziativa e ringraziamo la locale amministrazione che, per anni, ha lavorato alacremente per centrare questo importante obiettivo".



"Sarà davvero un evento unico per tutta la Garfagnana - sottolinea la rappresentante del Carroccio - che contribuirà in modo rilevante a fare conoscere a tanti visitatori le bellezze naturali ed artistiche di una zona che merita la massima promozione e valorizzazione."