Garfagnana



Svuotamento lago di Vagli, Remaschi: "Un’opportunità da sviluppare insieme"

martedì, 12 maggio 2020, 18:19

Svuotamento del lago di Vagli: uno spettacolo incredibile, un’opportunità strategica per tutta la Valle del Serchio, da cogliere con una programmazione condivisa. Lo sostiene l’assessore regionale all’agricoltura, Marco Remaschi, che commenta positivamente la notizia.



“Nel pieno della crisi che stiamo tutti vivendo pensare al 2021 come all’anno dello svuotamento eccezionale del lago di Vagli è una prospettiva che fa bene, che genera speranza, che dà ulteriore concretezza alla necessità di ripartenza dei nostri territori - commenta -. Si tratta di un’opportunità, nel vero senso della parola: un’opportunità turistica, un’opportunità culturale, che dobbiamo tutti valorizzare al massimo, perché a vincere sarà l’intera Valle del Serchio, il nostro amato territorio, bellissimo e unico nel suo genere, capace di coniugare paesaggio e tradizione, natura e sviluppo, presente, passato e futuro. Per questo motivo credo che condizione primaria per arrivare a questo straordinario risultato sia quella di collaborare tutti insieme, proprio come fa una squadra, che quando compatta va verso il gol riesce a valorizzare e a sfruttare al massimo le potenzialità di ogni giocatore. E in questa partita, un ruolo di primo piano dovrà averlo anche l’aspetto ambientale, in particolare quello relativo alla salvaguardia della fauna ittica presente nel lago di Vagli. Ci vorranno cura e attenzione, servirà un programma strutturato per permettere, nella prima fase, il recupero della fauna ittica e la sua destinazione in altri corpi idrici presenti nella Valle, per poi essere ricostituita dopo il riempimento, così da garantire un ripopolamento adeguato del lago stesso. Io mi metto a disposizione e al servizio della mia comunità di riferimento, come faccio sempre. Sono sicuro che questa opportunità riusciremo a coglierla tutti insieme: sarà il simbolo della rinascita”.