Tagli scuola, Guidi (Isi Garfagnana): "Difficile prevedere cosa ci aspetta a settembre"

giovedì, 28 maggio 2020, 16:23

di viola pieroni

Anche in Valle del Serchio si discute degli imminenti tagli all’istruzione, preannunciati dal governo, principalmente in merito al calo degli insegnanti. Contattato dalla Gazzetta, il preside dell'Isi Garfagnana, Oscar Guidi, ha spiegato come sia molto complesso, al momento, prendere una posizione su questi cambiamenti.



“La mia posizione è decisamente variegata - esordisce il dirigente scolastico garfagnino -: c’è da dire che principalmente questi tagli derivano da un calo demografico in atto da diversi anni che, a sua volta, ha provocato un calo degli studenti. In questo momento il taglio degli insegnanti è avvenuto infatti solo per il primo ciclo d’istruzione, quindi principalmente elementari e medie, mentre per quanto riguarda le scuole secondarie, ad esempio, non ci sono stati particolari cambiamenti: anzi, nella provincia di Lucca, i nuovi insegnanti per gli istituti di secondo grado saranno nove in più".



"Non si può tuttavia rinnegare - incalza Guidi - che in questo frangente di emergenza sanitaria si sarebbe potuto rinviare questa decisione, in particolar modo perché è difficile prevedere cosa ci aspetta a settembre. In tutti i casi sicuramente dovremmo porre particolare attenzione sulla situazione della sede in via Fabrizi, dove sono situati gli istituti ITI e Ipsia, che ha a disposizione aule ristrette ma presenta classi numerose".

"Per quanto riguarda l’istituto di Castelnuovo - conclude il preside - non ci saranno cambiamenti sostanziali: anche per quanto riguarda la riapertura siamo ancora in attesa di linee guida specifiche da parte del ministero, ma, con tutta probabilità, le lezioni per gli studenti più grandi si terranno, almeno all’inizio, a distanza; intanto, per ora, stiamo pensando all'orizzonte più vicino, ovvero all’esame di Stato".