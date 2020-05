Garfagnana



Terremoto giudiziario a Vagli di Sotto, amministratori pubblici sotto accusa

lunedì, 25 maggio 2020, 14:40

Dalle prime ore di questa mattina è in corso un'operazione di polizia giudiziaria in varie località della Provincia di Lucca, di Massa e di Reggio Emilia da parte delle forze dell'ordine della Provincia di Lucca nell'ambito di un'articolata attività d'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca.

Le forze dell'ordine stanno eseguendo un decreto di perquisizione locale su più di 30 obiettivi (abitazioni, uffici pubblici e privati) per la ricerca di documentazione rilevante per la ricerca di ulteriori fonti di prova. Le lunghe cd articolate indagini - condotte in sinergia e ciascuno per la parte di rispettiva competenza dalla stazione carabinieri forestale di Camporgiano da cui è nata la notizia di reato, dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Lucca, dalla squadra mobile della questura di Lucca, dalla compagnia carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana - e dirette dal sostituto procuratore Salvatore Giannino, hanno consentito sinora agli investigatori di individuare un nutrito numero di indagati, formato da una trentina di persone - tra i quali amministratori pubblici del Comune di Vagli di Sotto, loro familiari, imprenditori - ritenute responsabili, a vario titolo, per alcuni di essi, di associazione a delinquere finalizzata alle truffe, al falso ideologico, all'abuso di ufficio, alla corruzione, alla turbativa d'asta e al riciclaggio e, per un gran numero di indagati. dei reati di corruzione, truffe, falsi e turbative d'asta.

Gli accertamenti svolti sinora hanno consentito di documentare l'attività degli indagati tesa - in molteplici occasioni nel corso degli anni - a provocare situazioni d'allarme e/o sfruttare accadimenti naturali, amplificandone la gravità o dichiarandone falsamente l'esistenza, per giustificare l'assegnazione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi tramite l'affidamento in somma urgenza a imprenditori compiacenti, eludendo in tal modo le previste procedure tramite gara di appalto e gonfiando altresi il costo dei suddetti lavori e, in altre procedure, il rilascio di concessioni in violazione di legge.