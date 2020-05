Altri articoli in Garfagnana

Garfagnana



lunedì, 25 maggio 2020, 13:53

Oggi è terminata la prima settimana dalla riapertura di negozi, bar e ristoranti (nonostante siano molti quelli che ancora non hanno riaperto e, certamente, troppi quelli che non riapriranno): il punto più cruciale, senza dubbio, è stato il week-end, in tutta Italia atteso per vedere davvero quanto le persone siano capaci di “riprendersi” un pizzico di normalità, senza abbandonare le precauzioni e il distanziamento sociale.



Per quanto riguarda, in generale, il nostro paese, le scene ostentate dai telegiornali che ci fanno ben sperare sono poche: dalle foto dei Navigli di Milano stracolmi fino ai video di persone che riempiono i lungomare, tralasciando mascherina e distanze; pare proprio che in molti posti queste misure non siano state ben recepite.

Abbiamo dunque chiesto di raccontare la loro opinione su queste riaperture nella Valle e sulla loro gestione ad alcuni ragazzi, tra i 15 e i 25 anni, che hanno fa subito evidenziato una grande divisione, anche tra i giovanissimi, sulla organizzazione e sulla responsabilità dei più giovani in questo momento: si dividono omogeneamente tra chi crede che le riaperture siano state per la maggior parte “irresponsabili" e chi invece è contento di poter tornare a uscire una sera con gli amici.

“Io credo che siamo arrivati ad un punto in cui pensare di non rivedere ancora per un altro mese i propri cari era semplicemente impensabile - dice un ragazzo, S.B., di 20 anni -: sono contento di aver rivisto le persone a cui voglio bene, anche se mantenere le distanze è stato difficile, perché è una cosa che non viene naturale ma che bisogna imparare. Per ora, le persone che vedo in giro si dividono in due: chi ci sta attento e cerca di adottare le dovute precauzioni e chi invece preferisce fare come vuole, mettendo a rischio anche tutti gli altri.”

Un’altra ragazza, A.F., di 18 anni, afferma: “Criticare chi esce quando si può fare è sbagliato, perché spesso chi critica i ragazzi in realtà non sa nemmeno di cosa sta parlando, e anzi credo che le persone che meno sono state attente in questo periodo sono proprio i più grandi, che ad ora pensano solo a gate terrorismo psicologico.” Un altro invece, da lì vicino, ribatte che i giovani in primis si stanno dimostrando spesso e volentieri privi di senso di responsabilità, anche nella nostra zona. “La situazione -dice- qua da noi è quella di una piccola isola felice, con pochi casi e con le persone che riescono bene o male a non infrangere le regole, ma ovviamente ci sono troppe “mele marce” che se ne fregano, e sinceramente fanno passare la voglia di uscire anche a chi magari, come me, ci prova al meglio, nonostante sia davvero difficile per noi giovani.”

Il problema più grande, insomma, pare che sia anche l'essere continuamente giudicati sui social dagli adulti: “non capisco -ribatte la ragazza- come una persona possa prendersi il diritto di lamentarsi di altri che escono di casa quando a tutti gli effetti, si può fare. Sembra quasi che ormai non sia più sbagliato il non rispettare le distanze quando si va in un bar, ma proprio andare in un bar, e come cosa mi sembra inaccettabile: dovrebbero essere gli adulti a dare il buon esempio, ed invece la cosa che ad ora stanno facendo è lamentarsi, qualsiasi cosa noi si faccia. Perché alla fine, tutta questa “folla" io in giro non l'ho vista.”

Versione confermata anche da altri ragazzi di Castelnuovo che spiegano “c’erano un po' di persone in giro e nei locali, ma niente a che vedere con il termine “movida". Chiamarla così è solo molto fraintendibile. Siamo ancora lontani dalla normalità, e per ora non serve che aspettare e provare ad abituarci a queste uscite “particolari”.”

“Le persone in generale si sono comportate piuttosto bene, in caso si potrebbe anche provare, ad esempio, a limitare le bevute, perché se uno beve di più si sa che poi la prima cosa di cui ci si scorda è la mascherina” dice un altro.

C’è anche una buona fetta di giovani che, per vari motivi, ancora non è uscito: tanti hanno paura, molti semplicemente credono che sia da irresponsabili: “io non me la sento di andare in giro, credo che ci sia troppa gente che ancora fa come vuole e preferisco non avere il pensiero costante di poter essere stata contagiata. Trovo anche ipocrita chi però non vuole uscire e poi invita a casa degli amici, che magari sono stati fuori tutta la settimana” ci scrive una ragazza di Fornaci, mentre un ragazzo di Barga dice che “credo che uscire sia il primo passo per far ripartire tutto, e dobbiamo abituarci a bere una birra senza musica e senza tanti amici. Perché alla fine, non credo che potrebbe scoppiare un focolaio per degli amici che si incontrano al bar, ma piuttosto per colpa di persone che pensano solo al loro guadagno e non danno i giusti dispositivi di protezione individuale a chi lavora nelle RSA o negli ospedali. Dovremmo indignarci per quello, non per chi esce.”

Facendo un resoconto generale però, in molti concordano sul fatto che chi è uscito questo weekend rispettando le distanze ha fatto più che bene: uno dei temi di discussione più accreditati dai ragazzi che si sono rivisti resta, tuttavia, il lavoro svolto dal governo e la riapertura dei luoghi di culto: in molti infatti, hanno precisato che tra le cose non ci sia poi così tanta differenza a livello pratico, e inoltre nelle chiese in particolare ci sono più individui a rischio.

Parlando anche con i gestori dei locali, sono emersi punti critici a cui nessuno pensa, ma che compromettono in parte il lavoro di tutti: “da asporto sabato hanno ordinato venti pizze. Vogliamo credere davvero che fosse un nucleo familiare di venti persone? No. E allora non capisco perché non sia possibile far mettere al tavolo più di dieci persone, e perché sia tutto cosi difficile. E a fate questo, c’è da dirlo, sono soprattutto gli adulti, che magari non escono ma invitano tanti amici a casa, che credo sia molto controversa come scelta. Come la storia dei fidanzati, che si possono rivedere ma senza abbracciarsi: mi sembra piuttosto ingenuo credere che venga rispettato, anche perché alla fine nemmeno gli adulti lo avrebbero fatto.”

Parlando invece del weekend appena finito, ci dicono tutti che “sia noi che i clienti ci siamo sforzati di far mantenere le distanze, sebbene con qualche individuo sia difficile; quello che sembra che non capiscano è che qualora succeda qualcosa, a pagarne le conseguenze saremo noi e tutti quelli che si stanno comportando bene.”

Infine, abbiamo toccato il tasto più dolente per molti giovani che non aspettavano altro: le discoteche. “sono d’accordo -spiega un ragazzo- sul fatto che siano ancora chiuse, anche se spero riaprano prima della fine dell'estate; anche per quanto riguarda le feste di paese e il resto, è difficile per noi pensare a dei mesi senza niente. Vedremo come potremmo reinventarci.”

Insomma, un quadro più che dettagliato della nostra valle, descritto dagli occhi di chi, solitamente, in questi casi non viene interpellato.