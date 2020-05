Un accordo tra i comuni di Castiglione e Frassinoro per gli spostamenti extra regionali

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 27 maggio 2020, 16:13

Con la ripresa dell'attività degli Spazi Enel Partner, hanno riaperto tutti i 69 Spazi Enel Partner di Enel Energia distribuiti in regione. Dispositivi di sicurezza e protezioni in plexiglass a tutela dei clienti e degli operatori.

mercoledì, 27 maggio 2020, 16:10

In Toscana sono 10.082 i casi di positività al Coronavirus, 12 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 0,9% e raggiungono quota 7.595 (il 75,3% dei casi totali)

mercoledì, 27 maggio 2020, 15:37

Si è svolta questa mattina a Firenze, in piazza Santa Croce, una manifestazione a livello regionale con cui circa 300 lavoratori del settore hanno protestato e chiesto interventi concreti da parte delle istituzioni. Tante le agenzie di viaggio e i tour operator presenti, provenienti dalla Valle del Serchio

mercoledì, 27 maggio 2020, 15:32

Una misura di elementare buonsenso che tuttavia ha richiesto precisazioni puntuali prima da parte dell'Inail e ora, con atto definitivo, dall'iter di conversione in legge del Decreto liquidità. Si tratta delle regole relative alla responsabilità delle imprese per l'eventuale contagio da Covid-19 dei propri dipendenti

mercoledì, 27 maggio 2020, 15:22

Così il commissario provinciale della Lega Andrea Recaldin sul “terremoto” giudiziario che sta interessando il comune di Vagli Sotto coinvolto nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Lucca sul caso dell’affidamento di lavori pubblici

mercoledì, 27 maggio 2020, 15:05

La Gazzetta del Serchio ha intervistato Antonio Mercuri; segretario provinciale FLC CIGL, in merito alla situazione della scuola in provincia di Lucca per capire quale sarà lo scenario che si prospetta per il prossimo settembre