Vagli punta sul turismo sostenibile: possibile lo svuotamento del lago

domenica, 10 maggio 2020, 16:59

Come anticipato nei giorni scorsi, nella comunicazione di oggi, Asl riporta esclusivamente le informazioni su guariti, decessi e persone in isolamento domiciliare. Questo anche in considerazione del costante decremento del numero dei nuovi positivi

domenica, 10 maggio 2020, 15:57

Sono 9.774 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 29 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 7,5% e raggiungono quota 4.685 (il 47,9% dei casi totali)

domenica, 10 maggio 2020, 12:50

Su indicazione del Ministero della Salute, Aifa (Agenzia italiana del farmaco) e Iss (Istituto superiore di sanità) hanno deciso di proporre la sperimentazione della plasmaterapia con siero iperimmune da donatori convalescenti da Covid-19 su tutto il territorio nazionale

sabato, 9 maggio 2020, 22:01

Bellissimo gesto da parte del gruppo Fratres Donatori di sangue di Castiglione di Garfagnana: tramite il presidente Antonio Martinelli e Giovanni Morganti il gruppo ha donato una cospicua somma per l’acquisto di generi alimentari per la spesa solidale

sabato, 9 maggio 2020, 17:10

Come anticipato ieri, nella comunicazione di oggi, Asl riporta esclusivamente le informazioni su guariti, decessi e persone in isolamento domiciliare

sabato, 9 maggio 2020, 16:45

Non ce l'ha fatta, purtroppo, l'uomo di 56 anni, originario di Montelupo Fiorentino, soccorso oggi sulle Alpi Apuane. E' deceduto in ospedale a seguito dei traumi riportati durante la caduta sul monte Cavallo