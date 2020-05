Garfagnana : gallicano



Valiensi "boccia" Saisi: "Primo anno di immobilismo totale"

sabato, 30 maggio 2020, 08:54

di daniele venturini

Il capogruppo dell'opposizione a Gallicano, Furio Valiensi, esprime alcune riflessioni sulla politica portata avanti in questo anno dal primo cittadino del comune, David Saisi.

“Il primo anno del secondo mandato della giunta Saisi – esordisce il capogruppo - è praticamente uguale ai cinque anni precedenti. Immobilismo totale. Una politica di basso profilo. La mancanza assoluta di una visione per il futuro del nostro paese condannerà la nostra comunità ad un degrado economico che ricadrà inevitabilmente sulle future generazioni. Non solo non c'è e non si mette in atto una politica di sviluppo e di rilancio, essa non viene percepita neppure come cosa necessaria. Per fare ciò bisogna attenzionare settori come lavoro (insediamenti artigianali, piccola industria e attività commerciali), infrastrutture, agricoltura e silvicoltura, sanità”.

“In quest'anno – attacca - non un dibattito, non uno studio, non un incontro con le istituzioni o con le categorie professionali. Chi ha avuto il 70% dei consensi ha l'obbligo morale di perseguire una politica di più ampio respiro altro che la manutenzione dello status quo. In questi anni sono stati persi un numero considerevole di posti di lavoro nel nostro comune, ciò è un problema o no per il nostro sindaco? Per il bene del paese se il nostro sindaco vuole iniziare ad affrontare e trovare soluzioni a queste problematiche noi ci saremo”.

“Vorremmo un alzamento del livello culturale e politico-filosofico – conclude - e un cambio di atteggiamento nei confronti della minoranza, avendo più rispetto del ruolo dell'opposizione se si vuole la nostra collaborazione e il nostro apporto”.