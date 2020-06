A Castiglione la notte romantica

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 23 giugno 2020, 16:41

Lo stabilisce una delibera approvata nel corso dell'ultima seduta di giunta, che uniforma anche tutto il percorso, dal prelievo alla refertazione, e chiarisce i criteri per i laboratori Covid, sia pubblici che privati

martedì, 23 giugno 2020, 16:08

E' molto soddisfatto il responsabile provinciale della Lega, Andrea Recaldin, nel commentare la serata che da Torre del Lago ha lanciato la campagna elettorale a Presidente di Regione di Susanna Ceccardi. Un successo bissato poi stamane dal caffè in centro a Lucca con Matteo Salvini

martedì, 23 giugno 2020, 15:29

Sono 10.217 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 6 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,06% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 8.780 (l’85,9% dei casi totali)

martedì, 23 giugno 2020, 13:10

Si è svolta oggi presso la caserma "Giacomo Puccini Appuntato ad honorem" la cerimonia celebrativa della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza

martedì, 23 giugno 2020, 12:50

Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente della Commissione Territorio e ambiente, interviene sulle riaperture ridotte degli uffici postali nei territori della provincia di Lucca

martedì, 23 giugno 2020, 08:06

Questo l’aggiornamento settimanale – da lunedì 15 a lunedì 22 giugno 2020 - sui casi di Coronavirus “Covid-19” sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest