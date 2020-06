A San Romano centro estivo per bimbi 0-3

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 21 giugno 2020, 17:05

Per l'Area Pastorale Valle del Serchio: Mons. Giuseppe Andreozzi, 70 anni, è nuovo parroco di Coreglia Antelminelli, Gromignana e Lucignana; Don Michel Murenzi, 63 anni, è parroco di Borsigliana, Dalli Sopra e Dalli Sotto; Don Alessandro Gianni, 53 anni, è nuovo parroco di Nicciano e San Donnino; Il diacono Damiano Bacciri...

domenica, 21 giugno 2020, 16:03

In Toscana sono 10.210 i casi di positività al Coronavirus, 3 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 8.750 (l’85,7% dei casi totali)

domenica, 21 giugno 2020, 12:47

La sala operativa unificata della Regione ha emesso un codice giallo valido dalle ore 13 alle 20 di oggi, domenica 21 giugno 2020, per rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore e temporali forti. Sono interessate tutte le province del territorio toscano

domenica, 21 giugno 2020, 10:47

Da domani lunedì 22 giugno e fino a giovedì 25 giugno i soci di Confindustria Toscana Nord sono chiamati alle urne: si tengono infatti le elezioni per il rinnovo del Consiglio generale e dei Consigli delle sezioni merceologiche, con scrutinio venerdì 26 giugno

sabato, 20 giugno 2020, 18:21

Mentre l'inchiesta giudiziaria prosegue nelle apposite sedi, oggi il vice-sindaco di Vagli Sotto, Mario Puglia, ha aggiornato i suoi concittadini su due importanti sviluppi della vicenda

sabato, 20 giugno 2020, 15:56

In Toscana sono 10.207 i casi di positività al Coronavirus, 2 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 8.698 (l’85,2% dei casi totali)