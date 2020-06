Anche il comune di San Romano ha aderito all’iniziativa “Voler bene all’Italia”

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 2 giugno 2020, 13:20

Oggi 2 giugno, la Festa della Repubblica è stata celebrata in diversi comuni della Valle del Serchio, anche se le norme sul distanziamento sociale hanno impedito lo svolgimento di manifestazioni come negli anni passati. Video

martedì, 2 giugno 2020, 10:49

Con queste parole Simone Simonini, coordinatore provinciale di Cambiamo!, interviene a gamba tesa sulle scelte delle amministrazioni comunali di Barga e Gallicano

lunedì, 1 giugno 2020, 17:23

Non è un effetto diretto del coronavirus, forse solo una fase della vita, sta di fatto che un altro pezzo della vita sociale dei nostri paesi se ne va. Ha chiuso infatti i battenti l’edicola del centro storico di Pieve Fosciana, gestita da Mario Giovannini, per tutti meglio conosciuto come...

lunedì, 1 giugno 2020, 17:06

Riceviamo e pubblichiamo, in maniera integrale, questo comunicato del gruppo consiliare di minoranza "Uniti per Gallicano" che torna sulla nota vicenda del cinghiale ucciso nei pressi degli impianti sportivi

lunedì, 1 giugno 2020, 16:53

Il Centro Visitatori dell'Orecchiella, gestito dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca, riapre le porte al pubblico con la collaborazione del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano

lunedì, 1 giugno 2020, 15:57

In Toscana sono 10.107 i casi di positività al Coronavirus, 3 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 0,3% e raggiungono quota 7.977 (il 78,9% dei casi totali)