"Aree montane e aree urbane dopo il Coronavirus": seminario online

venerdì, 5 giugno 2020, 14:29

Primo appuntamento organizzato dalla Riserva MaB Unesco Appennino Tosco Emiliano per rilanciare le connessioni e le relazioni tra città e Appennino, in un momento in cui la Riserva vuole allargarsi, vuole avvicinarsi alle città e le città all'Appennino per una reciproca collaborazione all'insegna della sostenibilità:

Appuntamento il 10 giugno alle 17 con il seminario online "Aree montane e aree urbane dopo il corona virus", interverranno:

· Antonio De Rossi, professore al Politecnico di Torino

· Patrizio Bianchi, titolare cattedra UNESCO "Educazione, crescita e uguaglianza"

· Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia

· Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo Garfagnana e Presidente dell’Unione Comuni Garfagnana

· Giovanni Teneggi, direttore Confcooperative Reggio Emilia

CONCLUSIONI: Barbara Lori, Assessore alla montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità della Regione Emilia Romagna

MODERA: Fausto Giovanelli, coordinatore Riserva Biosfera MAB Appennino Tosco Emiliano

Iscrizione obbligatoria al link: https://forms.gle/cWriLJkWuLui9zTu5

"Abbiamo città - spiega Fausto Giovanelli - che hanno fame di aria buona, boschi e agricoltura urbana; e aree rurali che hanno bisogno di connessione, servizi, risorse umane e innovazione.Le città necessitano di spazi verdi al loro interno, ma anche di costruire relazioni territoriali di prossimità. Sono tutti da scoprire l'ossigeno e i benefici dei servizi ecosistemici con gli spazi verdi a cintura dell'edificato e con aree rurali e montane vicine, magari raggiungibili in un'ora. Ci sono lì borghi e paesi, parchi e boschi con milioni di alberi: è la "nostra Amazzonia abitata, un patrimonio che contribuisce davvero a mitigare il clima e può essere goduto direttamente dalle famiglie nell'arco di tempo quotidiano di una giornata o mezza giornata. Le campagne e le montagne hanno bisogno di presenza umana,di connettività digitale e materiale, di mobilità di persone, di opportunità formative, di sbocchi commerciali vicini e remunerativi per le loro produzioni agro alimentari, che possono essere fornite fresche e riconosciute come genuine e di sicura qualità. C'è spazio per nuovi patti ravvicinati fra chi produce e chi consuma, con consapevolezza, a filiera corta, scavalcando la grande distribuzione o conquistando spazi dentro la loro offerta. Di tutto questo ne siamo più consapevoli di prima, con l'esperienza Covid".