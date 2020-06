Garfagnana



Castiglione Viva: “Il comune si attivi per il bando dei campi estivi”

lunedì, 15 giugno 2020, 18:19

Il gruppo di minoranza “Castiglione Viva” ha presentato un’interrogazione al sindaco Daniele Gaspari affinchè l’amministrazione si attivi con un’iniziativa in favore dei bambini e ragazzi del proprio comune.

“Il Governo ha chiesto uno sforzo enorme alla popolazione, chiedendo il rispetto delle disposizioni impartite. Il più grande sacrificio è stato fatto dalla fetta più giovane della comunità: i nostri bambini e i nostri ragazzi si sono ritrovati ad apprendere nozioni in modo diverso rinunciando ad attività di socializzazione e di svago fondamentali per la loro crescita. E’ proprio per questi motivi che il gruppo di opposizione, con la presente interrogazione, chiede all’amministrazione comunale di pubblicare al più presto un bando diretto agli enti del terzo settore, alle aziende e alle cooperative per la realizzazione di campi estivi finalizzati a progetti educativi e di socializzazione nei mesi estivi del 2020”.

“Riteniamo che questa possa essere una grande opportunità considerando che la Regione ha destinato risorse integrative pari a 2 milioni di euro a favore dei comuni per questa tipologia di attività e considerando la possibilità per le famiglie di attingere alle risorse del bonus campi estivi fino a 1.200,00 euro. Il comune potrebbe inoltre destinare al sostegno per la frequenza risorse di bilancio che, abbattendo le rette, permetterebbero di colmare le carenze subite dai nostri bambini. Offriamo la nostra collaborazione per la definizione di un percorso amministrativo che raggiunga l’obiettivo di supportare le famiglie e i genitori”.